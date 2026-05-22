Adiós a un referente: Mourinho arranca su limpieza oficial en el Real Madrid

El Real Madrid y David Alaba han decidido, de mutuo acuerdo, separar sus caminos cuando termine esta temporada. El defensa austriaco no renovará su contrato y jugará su último partido con la camiseta blanca este sábado, 23 de mayo, frente al Athletic de Bilbao, cerrando así una etapa de cinco años en el club. Alaba se despide del equipo madrileño tras haber jugado 131 partidos y haber ganado 11 títulos. Su paso por el club tuvo momentos brillantes y otros más difíciles: aunque fue una pieza clave en sus dos primeros años, las lesiones marcaron sus últimas tres temporadas, impidiéndole tener la continuidad deseada en el terreno de juego.





Comunicado del Real Madrid

El Real Madrid C. F. y David Alaba han acordado poner fin a su etapa como jugador de nuestro club al término de la presente temporada... El Real Madrid quiere mostrarle su agradecimiento y todo su cariño a un jugador que ha formado parte de un equipo que ha protagonizado una de las etapas más exitosas de nuestra historia. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE David Alaba ha defendido nuestra camiseta en 131 partidos durante 5 temporadas, en las que ha ganado 11 títulos: 2 Copas de Europa, 2 Mundiales de Clubes, 2 Supercopas de Europa, 2 Ligas, 1 Copa del Rey y 2 Supercopas de España.

Para el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, “David Alaba se lleva el cariño de todo el madridismo por su entrega, su trabajo y una imagen icónica en nuestro camino hacia la Decimocuarta que simbolizó la celebración de una victoria y que ya es historia de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa”.