Real Madrid queda impactado con el giro inesperado en el caso Negreira

El nuevo informe forense al que José María Enríquez Negreira se sometió hace dos meses concluye que el exvicepresidente del Comité Técnico Árbitros (CTA) de España "no presenta las capacidades volitivas y cognitivas para comprender el alcance del procedimiento judicial" en el que aparece como investigado.

En el 'caso Negreira' la Fiscalía investiga el objeto de los pagos que el FC Barcelona hizo, entre 2001 y 2018, a José María Enríquez Negreira, entonces vicepresidente del CTA, a través de sociedades vinculadas a él, y que superaron los siete millones de euros.