Romario se suma: sufrieron las lesiones más escalofriantes en el fútbol

Francesco Totti - Su lesión más grave y recordada fue el 19 de febrero de 2006, cuando sufrió una fractura del peroné izquierdo y daño en los ligamentos del tobillo durante un partido de la Roma contra el Empoli. A pesar de que le colocaron una placa de titanio y 13 clavos, logró recuperarse en tiempo récord para jugar el Mundial 2006.