Romario se suma: sufrieron las lesiones más escalofriantes en el fútbol

Romario da Silva, delantero de Motagua, se une a la lista de jugadores que sufrieron una terrible lesión en su carrera.
Ewald Lienen - En 1981 se registró la lesión más terrible que se haya visto durante esa época. El exvolante alemán sufrió una fuerte entrada que le provocó un corte de 25 centímetros en el muslo derecho dejando expuestas varias capas de su piel.
Eduardo Da Silva - El delantero croata sufrió una fractura en la tibia y peroné de la pierna izquierda y fue sometido a operación. Durante su proceso de recuperación, el exfutbolista del Arsenal explicó que pudo haber perdido la pierna.
Ter Stegen - El portero alemán sufrió una rotura completa del tendón rotuliano de la rodilla derecha el 22 de septiembre de 2024 contra el Villarreal. Esta lesión grave requirió cirugía inmediata y se estimó un tiempo de baja de 6 a 9 meses, con informes de recuperación que apuntaban a más de 8 meses.
César Jiménez - La lesión que acabó con su carrera. Fue en el 2005 en un partido ante Real Madrid en el Bernabéu, cuando Luis Figo le rompió el ligamento de la rodilla izquierda en una acción dividida. Esto lo obligó a retirarse del fútbol tras cuatro operaciones, ya que los dolores persistían.
Elkin Soto - El colombiano se rompió la pierna en un partido de la Bundesliga en 2015. Ocurrió en una disputa con Van der Vaart, se dobló por completo su pierna y la fractura lo alejó por varios meses de las canchas.
Giovani Dos Santos - El exjugador mexicano durante un juego América-Chivas tuvo la mala fortuna de sufrir una horrible lesión, tras una entrada de Antonio Briseño que le causó rompimiento del muslo derecho. Fue llevado al hospital inmediatamente con la pierna inmovilizada.
Ezequiel Ham - El exjugador de Argentinos Juniors sufrió una escalofriante entrada de Carlos Tévez en 2015 en un partido contra Boca. Una fractura expuesta de tibia y peroné, y su recuperación le tomó varios meses, marcando un antes y un después en su carrera.
Djibril Cissé - Una fractura abierta de tibia y peroné en la pierna derecha el 7 de junio de 2006, durante un amistoso previo al Mundial entre Francia y China. Esta grave lesión le impidió participar en Alemania-2006, siendo reemplazado por Sidney Govou.
Luis Garrido - El volante hondureño estuvo seis meses inhabilitado y su recuperación paulatina duró un año. Se rompió los cuatros ligamentos de la rodilla derecha en un duelo eliminatorio ante México. Contra todos los pronósticos, logró recuperarse de esa dura lesión que dejó sin aliento a la afición catracha en el Olímpico.
El trágico percance ocurrió cuando el jugador mexicano, Javier Aquino, cayó accidentalmente con todo su peso sobre la articulación de Garrido.
Aaron Ramsey - Con la pierna rota en un partido entre el Arsenal y Stoke City de la Premier League en 2010. El exfutbolista galés chocó con el defensa Shawcross, quien vio la tarjeta roja y se fue llorando del campo.
Francesco Totti - Su lesión más grave y recordada fue el 19 de febrero de 2006, cuando sufrió una fractura del peroné izquierdo y daño en los ligamentos del tobillo durante un partido de la Roma contra el Empoli. A pesar de que le colocaron una placa de titanio y 13 clavos, logró recuperarse en tiempo récord para jugar el Mundial 2006.
Edgar Andrade - El exjugador de Cruz Azul sufrió una de las lesiones más graves y recordadas en la historia del fútbol mexicano el 12 de mayo de 2007. Una fractura de tibia y peroné, acompañada de una ruptura de ligamentos en el tobillo derecho en un partido contra Tecos.
Óscar Ustari - El portero argentino sufrió una grave lesión en la rodilla izquierda el 29 de septiembre de 2017, durante un partido Atlas-Tigres. Se trató de una luxación de rótula y ruptura del tendón rotuliano que ocurrió sin contacto al realizar un despeje. La impactante imagen de su rodilla desviada le dio la vuelta al mundo.
Luciano Sánchez - El lateral de Argentinos Juniors sufrió una luxación completa de rodilla izquierda en agosto de 2023 luego de un pisotón accidental de Marcelo (Fluminense) en la Copa Libertadores. Tras dos cirugías y una larga recuperación, volvió a jugar en reservas a mediados de 2025.
Romario da Silva - El delantero brasileño de Motagua acaba de sufrir una luxofractura expuesta en el tobillo izquierdo. La escalofriante lesión ocurrió anoche en el minuto 57 del partido contra el Olancho FC por las triangulares de la Liga Hondubet.
Según el comunicado oficial de Motagua, la situación médica del jugador se maneja bajo los siguientes parámetro: se le realizó una primera intervención para retirar restos de grama del hueso y un segundo lavado quirúrgico se programó para el viernes. Si la zona afectada se mantiene completamente libre de bacterias o suciedad, la operación definitiva se realizará el 17 de mayo, y se prevé que estará fuera unos 8 meses.