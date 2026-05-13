Fichajes: Duro golpe al Olimpia, legionario volvería y Tilguath tiene equipo

Varias informaciones este día con respecto a los posibles movimientos en los clubes de la Liga Nacional de Honduras y legionarios.
Leider Anaya, quien finalizó contrato con CD Choloma, es pretendido por Platense, UPNFM y podría salir al extranjero, precisamente a Colombia.
Marathón busca un central zurdo y ya cuenta con varios candidatos, a la espera de entrar en negociaciones.
Yethson Chávez, mediocampista que sobresalió en el CD Choloma, se acerca para jugar en la UPNFM.
Cristian Andrés, presidente de Platense, confirmó en entrevista con Américo Navarrete que el colombiano Javier Orobio finalizó su contrato y no fue renovado.
Jordi Franco, quien no ha renovado con CD Choloma, es pretendido por Platense y Génesis PN.
Sebastián Espinoza, deja Platense luego del préstamo y vuelve a Real España.
Jhoan Quejada, zaguero central colombiano del CD Choloma, tiene contrato, pero podría salir, Platense, Genesis PN y UPNFM lo han llamado.
Cristian Andrés afirmó que no ha dado un paso al costado y que su misión es que Platense no se vuelva a quedar fuera de la liguilla.
Reynaldo "Chino" Tilguath firmó su contrato y es el nuevo técnico del Deportes Savio de la Liga de Ascenso de Honduras.
Daniel Rocha, volante del CD Choloma, se quedó sin contrato y tiene ofertas para seguir en la primera división.
Elías García a un paso de renovar con el Platense, el defensor tiene el aval.
Génesis PN está en la delantera por hacerse de los goles del atacante Kilmar Peña.
El delantero Sub-20, Juan Carlos "Kalimba" García, quien pertenece al Victoria, es pretendido por Real España.
Real España tiene claro que Jack Jean-Baptiste regresará al Olimpia, pero también podría salir al extranjero. La opción de comprarlo tampoco es descabellada.
Daniel Carter Bodden, quien estuvo en préstamo en el Platense, ya está entrenando con Real España, dueño de su ficha.
Pablo Lavallén tiene la oferta de renovación por dos años de parte de Marathón, la decisión es de él.
Choco Lozano se encuentra en Cancún en su última etapa de recuperación y pronto definirá su futuro, vuelve a Honduras o encuentra club en el extranjero tras salida del Santos Laguna.
El defensor Marcelo Pereira no seguirá, es definitivo y ya fue el adiós en el Cartaginés. Su prioridad es volver a la Liga Nacional de Honduras a uno de los cuatro grandes.
Se complica la renovación en Olimpia de José Mario Pinto. El extremo quiere jugar en el extranjero, pero de momento no hay ofertas oficiales.
Elison Rivas, lateral izquierdo del Olimpia, podría convertirse en legionario nuevamente, lo sigue Antigua de Guatemala y Alianza de El Salvador.