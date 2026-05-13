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Fichajes: Duro golpe al Olimpia, legionario volvería y Tilguath tiene equipo

Varias informaciones este día con respecto a los posibles movimientos en los clubes de la Liga Nacional de Honduras y legionarios.

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    Varias informaciones este día con respecto a los posibles movimientos en los clubes de la Liga Nacional de Honduras y legionarios.
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    Leider Anaya, quien finalizó contrato con CD Choloma, es pretendido por Platense, UPNFM y podría salir al extranjero, precisamente a Colombia.
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    Marathón busca un central zurdo y ya cuenta con varios candidatos, a la espera de entrar en negociaciones.
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    Yethson Chávez, mediocampista que sobresalió en el CD Choloma, se acerca para jugar en la UPNFM.
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    Cristian Andrés, presidente de Platense, confirmó en entrevista con Américo Navarrete que el colombiano Javier Orobio finalizó su contrato y no fue renovado.
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    Jordi Franco, quien no ha renovado con CD Choloma, es pretendido por Platense y Génesis PN.
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    Sebastián Espinoza, deja Platense luego del préstamo y vuelve a Real España.
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    Jhoan Quejada, zaguero central colombiano del CD Choloma, tiene contrato, pero podría salir, Platense, Genesis PN y UPNFM lo han llamado.
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    Cristian Andrés afirmó que no ha dado un paso al costado y que su misión es que Platense no se vuelva a quedar fuera de la liguilla.
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    Reynaldo "Chino" Tilguath firmó su contrato y es el nuevo técnico del Deportes Savio de la Liga de Ascenso de Honduras.
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    Daniel Rocha, volante del CD Choloma, se quedó sin contrato y tiene ofertas para seguir en la primera división.
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    Elías García a un paso de renovar con el Platense, el defensor tiene el aval.
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    Génesis PN está en la delantera por hacerse de los goles del atacante Kilmar Peña.
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    El delantero Sub-20, Juan Carlos "Kalimba" García, quien pertenece al Victoria, es pretendido por Real España.
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    Real España tiene claro que Jack Jean-Baptiste regresará al Olimpia, pero también podría salir al extranjero. La opción de comprarlo tampoco es descabellada.
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    Daniel Carter Bodden, quien estuvo en préstamo en el Platense, ya está entrenando con Real España, dueño de su ficha.
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    Pablo Lavallén tiene la oferta de renovación por dos años de parte de Marathón, la decisión es de él.
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    Choco Lozano se encuentra en Cancún en su última etapa de recuperación y pronto definirá su futuro, vuelve a Honduras o encuentra club en el extranjero tras salida del Santos Laguna.
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    El defensor Marcelo Pereira no seguirá, es definitivo y ya fue el adiós en el Cartaginés. Su prioridad es volver a la Liga Nacional de Honduras a uno de los cuatro grandes.
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    Se complica la renovación en Olimpia de José Mario Pinto. El extremo quiere jugar en el extranjero, pero de momento no hay ofertas oficiales.
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    Elison Rivas, lateral izquierdo del Olimpia, podría convertirse en legionario nuevamente, lo sigue Antigua de Guatemala y Alianza de El Salvador.
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