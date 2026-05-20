¿Se baja del Mundial? La peor noticia para Neymar tras ser convocado

El técnico Carlo Ancelotti sorprendió al incluir a Neymar en la lista definitiva de 26 convocados para la Copa del Mundo 2026. La noticia desató la alegría de todo el país y conmovió al propio jugador, quien veía este llamado como un milagro tras meses difíciles. Sin embargo, la felicidad duró poco y hoy se encendieron todas las alarmas en la selección brasileña. El delantero sufrió una fuerte molestia muscular en su pantorrilla derecha durante el último partido del Santos frente a Coritiba por el Brasileirao.

Los estudios médicos confirmaron la presencia de un edema en la zona afectada, lo que revela que la lesión es importante. Ahora, el astro brasileño deberá iniciar un tratamiento médico de urgencia para intentar recuperarse lo antes posible, informa ESPN Brasil. La intención de Neymar es no jugar los próximos partidos con el Santos para enfocarse exclusivamente en su rehabilitación. La meta principal es estar listo para el inicio de los entrenamientos de la selección, programado para el 27 de mayo. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Si los plazos médicos se cumplen con éxito, el plan de Ancelotti es darle minutos en los partidos de preparación. Brasil tiene programados dos amistosos previos al Mundial: contra Panamá el 31 de mayo y ante Egipto el 6 de junio.

El cuerpo técnico de la "Verdeamarela" mantiene el optimismo, pero el tiempo corre en su contra y la tensión aumenta. Brasil debutará en la gran cita mundialista el próximo 13 de junio, dejando un margen de maniobra muy ajustado.