  1. Mundial 2026

¿Se baja del Mundial? La peor noticia para Neymar tras ser convocado

Neymar fue una de las grandes sorpresas de Carlo Ancelotti para el Mundial 2026, pero ahora tiene un problema.

¿Se baja del Mundial? La peor noticia para Neymar tras ser convocado

Neymar ha causado revuelo con la última noticia que se confirma desde su entorno.
20 de mayo de 2026 a las 08:30

El técnico Carlo Ancelotti sorprendió al incluir a Neymar en la lista definitiva de 26 convocados para la Copa del Mundo 2026. La noticia desató la alegría de todo el país y conmovió al propio jugador, quien veía este llamado como un milagro tras meses difíciles.

Sin embargo, la felicidad duró poco y hoy se encendieron todas las alarmas en la selección brasileña. El delantero sufrió una fuerte molestia muscular en su pantorrilla derecha durante el último partido del Santos frente a Coritiba por el Brasileirao.

Lo que tiene prohibido en el Mundial: las duras condiciones de Ancelotti a Neymar

Los estudios médicos confirmaron la presencia de un edema en la zona afectada, lo que revela que la lesión es importante. Ahora, el astro brasileño deberá iniciar un tratamiento médico de urgencia para intentar recuperarse lo antes posible, informa ESPN Brasil.

La intención de Neymar es no jugar los próximos partidos con el Santos para enfocarse exclusivamente en su rehabilitación. La meta principal es estar listo para el inicio de los entrenamientos de la selección, programado para el 27 de mayo.

Si los plazos médicos se cumplen con éxito, el plan de Ancelotti es darle minutos en los partidos de preparación. Brasil tiene programados dos amistosos previos al Mundial: contra Panamá el 31 de mayo y ante Egipto el 6 de junio.

El cuerpo técnico de la "Verdeamarela" mantiene el optimismo, pero el tiempo corre en su contra y la tensión aumenta. Brasil debutará en la gran cita mundialista el próximo 13 de junio, dejando un margen de maniobra muy ajustado.

Pep Guardiola se va del City y su crack elige ir al Real Madrid de Mourinho


Estos días serán completamente decisivos para el futuro del atacante, cuyo físico hoy pende de un hilo. En caso de que la gravedad del problema lo deje fuera del torneo, su lugar sería ocupado por Joao Pedro.

Unime ahora al canal
Redacción web
Redacción
Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias
ESTADIO

Contacta con nosotros

ESTADIO