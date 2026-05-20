A 22 días del inicio: brote de ébola pone en jaque a rival de CR7 en el Mundial

El Mundial de 2026 está a la vuelta de la esquina, pero la emoción del fútbol se ha visto salpicada por una grave preocupación de salud. A solo 22 días de que ruede el balón, un inesperado brote de Ébola en África Central ha encendido las alarmas de la FIFA y del comité organizador. El foco del problema está en el Este de la República Democrática del Congo (RDC). Hasta el momento, las autoridades reportan 134 personas fallecidas y unos 500 casos sospechosos. La situación es alarmante: Tedros Adhanom, director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), confesó estar "profundamente preocupado por la velocidad de la epidemia" y advirtió que no hay vacunas ni tratamientos listos para esta cepa en específico (llamada Bundibugyo). Calculan que una vacuna podría tardar todavía dos meses en llegar.





Las medidas de USA. y el plan para salvar a los 'Leopardos'



Ante esta emergencia internacional, Estados Unidos , uno de los países anfitriones del torneo, ya tomó cartas en el asunto. El gobierno suspendió por 30 días la entrada al país de cualquier persona que haya visitado la zona de riesgo, que incluye a la RDC, Uganda y Sudán del Sur. Esta estricta medida puso en duda la participación de la selección africana, quien comparte el Grupo K en el Mundial junto a la Uzbekistán, Colombia y la Portugal de Cristiano Ronaldo. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Por suerte para el espectáculo, el debut del rival de CR7 no parece peligrar. Chris Canetti, presidente del Comité Organizador, aseguró que por ahora los planes siguen intactos y que el equipo africano tiene previsto aterrizar el 11 de junio.

¿Cómo lograrán entrar a USA? El Departamento de Estado norteamericano está trabajando en un plan especial. La ventaja es que los 26 futbolistas convocados juegan en Europa (en equipos como el Betis, Espanyol o Lille) y no han estado en la zona del brote. Sin embargo, para los miembros del cuerpo técnico o directivos que sí viajen desde el Congo, se aplicará un estricto protocolo de aislamiento, pruebas constantes y monitoreo médico.

Puerta cerrada para los fanáticos



Lamentablemente, este "permiso especial" de entrada solo aplicará para el equipo y su delegación oficial. Las autoridades estadounidenses confirmaron que los aficionados del Congo no recibirán ninguna exención.