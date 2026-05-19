  1. Mundial 2026

Cristiano lidera a Portugal: las grandes sorpresas de la lista para el Mundial

Cristiano encabeza la convocatoria de Portugal para el que será su último Mundial

Cristiano lidera a Portugal: las grandes sorpresas de la lista para el Mundial

Cristiano Ronaldo es convocado para su sexto Mundial.

 Kevyn Oseguera
19 de mayo de 2026 a las 06:57

Cristiano Ronaldo encabeza la convocatoria de Portugal anunciada este martes por el seleccionador, el español Roberto Martínez, para el Mundial de 2026, que será el sexto y último de su carrera.

Cristiano, de 41 años, forma parte de una lista de 27 jugadores en la que se encuentran caras conocidas como Vitinha o Bruno Fernandes, y en la que destaca la inclusión del delantero de la Real Sociedad, Gonçalo Guedes.

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En una conferencia de prensa en el complejo Ciudad del Fútbol en Oeiras, en el área metropolitana de Lisboa, Martínez destacó hoy la "flexibilidad" de Guedes, "que puede jugar por las bandas, por el centro y abrir espacios en el contraataque".

Cristiano reconoció el pasado noviembre, durante una cumbre en Arabia Saudita, donde juega en el Al Nassr, que, a sus 41 años, el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá será el último en el que participe.

Convocados:


Porteros: Diogo Costa (Oporto, POR), Rui Silva (Sporting, POR), José Sá (Wolverhampton, ING), Ricardo Velho (Gençlerbirligi, TUR).

Defensas: Diogo Dalot (Manchester United, ING), Matheus Nunes (Manchester City, ING), Nélson Semedo (Fenerbahçe, TUR), João Cancelo (FC Barcelona, ESP), Nuno Mendes (PSG, FRA), Gonçalo Inácio (Sporting, POR), Rúben Dias (Manchester City, ING), Tomás Araújo (Benfica, POR), Renato Veiga (Villarreal, ESP).

Centrocampistas: Rúben Neves (Al Hilal, KSA), Samú Costa (Mallorca, ESP), João Neves (PSG, FRA), Vitinha (PSG, FRA), Bruno Fernandes (Man. United, ING), Bernardo Silva (Man. City, ING).

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Delanteros: João Félix (Al Nassr, KSA), Francisco Trincão (Sporting, POR), Francisco Conceição (Juventus, ITA), Pedro Neto (Chelsea, ING), Rafael Leão (AC Milan, ITA), Gonçalo Guedes (Real Sociedad, ESP), Gonçalo Ramos (PSG, FRA) y Cristiano Ronaldo (Al Nassr, KSA).

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