¡Bomba de Pep Guardiola! Deja al City tras 10 años y su próximo destino

Pep Guardiola está ultimando su salida del Manchester City. Pese a que en el club mantienen que aún tiene un año de contrato, medios británicos apuntan a que esta va a ser la última semana del español como técnico de los 'Sky Blues'. Tras diez años en el cargo y todos los títulos ganados, el de Sampedor anunciará en los próximos días su marcha del City y recibirá una despedida con honores en el último encuentro de Premier League que los mancunianos disputarán este domingo en el Etihad Stadium contra el Aston Villa.

Guardiola aún tiene un año de contrato con el City, tras la renovación que firmó el año pasado, pero durante toda la temporada fuentes de la industria han indicado que esta podía ser su última campaña. El técnico llegó en 2016, tras tres años en el Bayern de Múnich, y en Mánchester no solo se ha convertido en el mejor técnico de la historia del club, sino que también ha cimentado su estatus como uno de los mejores de la historia. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE En el City ha ganado seis Premier League, una Champions League y una decena de Copas nacionales, además de una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. En sus diez años en el City, solo se ha quedado en blanco en dos ocasiones.