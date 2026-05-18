Arsenal le da un duro revés a Guardiola: tabla de la Premier a falta de una fecha

El partido estaba muy trabado y complicado para el Arsenal, sin embargo, conquistaron el gol de la vía más factible durante toda la temporada: el tiro de esquina.

¡SE ACERCA LA PREMIER LEAGUE! Arsenal ha sufrido contra Burnley, equipo descendido a la Championship, pero ha sacado un triunfo (1-0) vital a falta de una fecha de que finalice el torneo inglés.

Bukayo Saka mandó un centro preciso al corazón del área y Kai Havertz se elevó para anticiparle a los defensas y portero y clavar el 1-0 definitivo del partido en el minuto 37.

En el complemento, las cosas fueron tensas para el Arsenal que no pudo sentenciar el partido, pero que terminó resolviendo los tres puntos que lo acercan al título.

Con este resultado, el Arsenal se aleja a cinco puntos del Manchester City, equipo que juega mañana de visita contra el Bournemouth (12:30 p.m). Una derrota o un empate le quita la posibilidad de pelear el título hasta la última fecha.

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Si el equipo de Pep Guardiola consigue el triunfo, todo se definirá en la última fecha de la Premier League siendo un final de infarto.