Exfutbolista de Marathón es suspendido del fútbol tras las investigaciones

A través de un comunicado, la Comisión Disciplinaria de la FEPAFUT informó la “suspensión provisional por seis (6) meses de toda actividad de fútbol federado al jugador José Calderón, mientras se mantienen en curso las investigaciones correspondientes”.“Esta medida ha sido impuesta luego de las investigaciones preliminares correspondientes al partido entre el Alianza FC y el Sporting San Miguelito por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LFP)”, añadió la Federación, antes de argumentar su fallo.<br />En un extenso descargo publicado días atrás, el otrora arquero de la Selección de Panamá calificó a la acción que está bajo la lupa como “una jugada desafortunada” y le pidió disculpas a sus compañeros, a la afición y a su familia por el “error involuntario” contra Alianza, rechazando cualquier posibilidad de estar involucrado en un amaño.También se puso a disposición de la investigación, que fue iniciada de oficio por la Liga Panameña de Fútbol (LPF) y afirmó que a lo largo de sus más de veinte años de trayectoria profesional se apegó a “los principios de integridad, respeto y lealtad hacia el deporte y hacia todos quienes forman parte de él”.