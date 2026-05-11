Exfutbolista de Marathón es suspendido del fútbol tras las investigaciones

Luego de la acción en el que transcurría el minuto 90 cuando Calderón intentó embolsar un centro, pero chocó con el primer palo y terminó introduciendo aparatosamente la pelota dentro del arco. Esta situación hizo explotar a su compañero, Gustavo Herrera, quien se fue de la cancha y luego lo acusó de “amañador” en una historia de Instagram.

La Federación Panameña de Fútbol no quiere más polémica y ha salido al pasado tras los fuertes rumores sobre el supuesto amaño ocurrido en el partido que Sporting San Miguelito perdió 2-3 ante Alianza FC , y tuvo como principal apuntado al portero José Calderón por un error que decantó en el gol del triunfo verdolaga.

A través de un comunicado, la Comisión Disciplinaria de la FEPAFUT informó la “suspensión provisional por seis (6) meses de toda actividad de fútbol federado al jugador José Calderón, mientras se mantienen en curso las investigaciones correspondientes”.

“Esta medida ha sido impuesta luego de las investigaciones preliminares correspondientes al partido entre el Alianza FC y el Sporting San Miguelito por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LFP)”, añadió la Federación, antes de argumentar su fallo.



En un extenso descargo publicado días atrás, el otrora arquero de la Selección de Panamá calificó a la acción que está bajo la lupa como “una jugada desafortunada” y le pidió disculpas a sus compañeros, a la afición y a su familia por el “error involuntario” contra Alianza, rechazando cualquier posibilidad de estar involucrado en un amaño.

No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

También se puso a disposición de la investigación, que fue iniciada de oficio por la Liga Panameña de Fútbol (LPF) y afirmó que a lo largo de sus más de veinte años de trayectoria profesional se apegó a “los principios de integridad, respeto y lealtad hacia el deporte y hacia todos quienes forman parte de él”.