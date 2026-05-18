Fermín se pierde el Mundial: comunicado oficial del Barcelona

El Barcelona giró un comunicado este lunes para confirmar que Fermín López sufrió ayer en el Camp Nou contra el Betis una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho y tendrá que pasar por el quirófano, por lo que se perderá la Copa del Mundo que arranca el 11 de junio. Fermín era un fijo en la convocatoria de la selección española, que dirige Luis de la Fuente, pero esta lesión lo apartará del Mundial. Podría estar alrededor de dos meses de baja.

"El jugador del primer equipo Fermín López sufrió durante el partido de ayer una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho. Será sometido a tratamiento quirúrgico", anunció el cuadro catalán por medio de sus redes sociales. Se trata de un auténtico mazazo para un joven futbolista que se encontraba en el mejor momento de su carrera y apuntaba a un papel importante este verano con el equipo nacional. Cabe recordar que no es el único jugador de la actual plantilla del Barça que ha sufrido esta lesión. Ferran Torres, cuando todavía militaba en el Manchester City, sufrió un percance parecido en octubre de 2021 y estuvo casi los tres meses en recuperación. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

A pesar de la competencia con futbolistas como Dani Olmo, Fermín ha terminado siendo una pieza básica del bicampeonato azulgrana. Hansi Flick lo ha utilizado en tres posiciones este curso: mediapunta, extremo izquierdo e incluso interior. En la España de Luis de la Fuente se esperaba que fuera protagonista como mediapunta, donde también competía con Olmo. En la Euro del 2024, Fermín se proclamó campeón disputando 28 minutos en el intrascendente encuentro frente a Albania.