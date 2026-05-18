Carvajal se va del Madrid: "Me voy en paz sabiendo que he cumplido mi palabra"

Dani Carvajal dice adiós al Real Madrid. Tras no renovar su contrato que finaliza el próximo 30 de junio, el capitán se marcha del club a final de temporada y de esta forma cerrará su etapa tras 27 títulos y 451 partidos; el último será este sábado en el Santiago Bernabéu ante el Athletic Club. "El Real Madrid C. F. y nuestro capitán Dani Carvajal han acordado poner fin a una etapa maravillosa como jugador de nuestro club al término de la presente temporada. El Real Madrid quiere mostrarle su agradecimiento y todo su cariño a una de las más grandes leyendas de nuestro club y del fútbol mundial", anunció la entidad blanca en un comunicado.

"El Real Madrid le desea a Dani Carvajal y a su familia todo lo mejor en esta nueva etapa de su vida. El estadio Santiago Bernabéu le rendirá homenaje este sábado con motivo del último partido de Liga que disputará nuestro equipo", añadió. Carvajal pondrá así fin a una trayectoria en la que se convirtió en uno de los jugadores más laureados de la historia del club. Desde su debut oficial con el primer equipo el 18 de agosto de 2013, acumuló seis Champions, seis Mundiales de Clubes, cinco Supercopas de Europa, cuatro títulos de Liga, dos Copas del Rey y cuatro Supercopas de España. Con sus seis 'Orejonas', figura en una histórica lista que incluye a solo cuatro futbolistas más: Francisco Gento, que fue el primero en alcanzar esa cifra con el Real Madrid; Luka Modrić y Nacho Fernández, también con el equipo blanco; y Toni Kroos, que conquistó una con el Bayern Múnich y cinco con los merengues. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Durante su etapa en el Real Madrid sumó 307 victorias y marcó 14 goles, entre ellos el anotado en la final de la decimoquinta Champions, disputada en Londres, donde también fue elegido mejor jugador del partido. Sus 450 partidos oficiales se distribuyen entre 302 de Liga, 96 de Chmpions, 26 de Copa del Rey, nueve del Mundial de Clubes, seis de la Supercopa de Europa y 11 de la Supercopa de España. El Atlético de Madrid fue el rival al que más veces se ha enfrentado, con 34 encuentros.

COMUNICADO DE DANI CARVAJAL

"Madridistas, ha llegado uno de los momentos más difíciles de mi vida. Este fin de semana vestiré nuestra camiseta por última vez. Todavía recuerdo aquel día de 2002, recibí el mejor regalo que un niño podría imaginar. La equipación del centenario en mi primera comunión y la noticia de que pasaría a formar parte de la cantera del Real Madrid", expresó Carvajal en un emotivo vídeo compartido en sus redes sociales. Recordó sus 10 temporadas en la cantera blanca, haciendo hincapié en el ascenso a Segunda División logrado con el Castilla, primer filial madridista. "Aquel niño soñador jamás se habría imaginado que estaba empezando el viaje de su vida. Fueron diez años inolvidables recorriendo cada categoría de La Fábrica, recibiendo como futbolista y, sobre todo, como persona. Ahí aprendí lo que significa defender este escudo. Entendí que ser madridista no es solo jugar al fútbol, es una forma de entender la vida", señaló.

"En 2012 logramos aquel ascenso histórico con el Castilla, una gesta que guardo con un cariño especial. Después, tras un año en tierras germanas, volví a casa. Volví al lugar donde siempre quise estar. Mi sueño se hacía realidad, pero lo mejor estaba por llegar", apuntó. Una etapa de 13 temporadas de las que destacó los títulos conseguidos y el ambiente en el Santiago Bernabéu. "Desde entonces hemos vivido noches que quedarán para siempre en la historia y en mi corazón. La décima, tres Champions consecutivas, Ligas, remontadas imposibles... Dos Copas de Europa más conquistadas en un Santiago Bernabéu que temblaba como nunca. Solo quién ha estado dentro de este estadio puede entender la magia de este club cuando desafía lo imposible", aseguró. Además, recordó sus peores momentos, con imágenes de la grave lesión de rodilla sufrida en octubre de 2024. "El camino no siempre fue llano. Hubo lesiones, caídas y momentos de dudas que me pusieron a prueba.Y siempre, siempre me levante. Porque si algo me ha grabado a fuego este escudo es el no rendirme jamás", señaló.