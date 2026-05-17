Xabi y su primer fichaje con el Chelsea: 50 millones para sacarlo del Madrid

Eso sí, en el Chelsea no se encontrará un ambiente sencillo. Por la entidad han pasado técnicos como Thomas Tuchel, Graham Potter, Mauricio Pochettino, Enzo Maresca y Rosenior, además de varios interinos como Frank Lampard y Callum McFarlane, desde que la propiedad estadounidense de 'BlueCo' entró en 2022, cuando Roman Abramovich tuvo que vender el club debido a su implicación en la invasión de Ucrania.