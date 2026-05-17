Xabi y su primer fichaje con el Chelsea: 50 millones para sacarlo del Madrid

Xabi Alonso tendrá su primera experiencia como DT en la Premier League luego de tomar las riendas de los 'Blues' y va por el fichaje de un futbolista con el que compartió en el Real Madrid.
Cuando muchos colocaban a Xabi Alonso en el banquillo del Liverpool, fue finalmente el Chelsea quien dio la gran sorpresa este domingo tras anunciar que el español se convierte en nuevo entrenador del equipo para las próximas cuatro temporadas.
Xabi llega para sustituir a Liam Rosenior, al que el club londinense echó en abril debido a una mala racha de resultados. Empezará a trabajar el próximo 1 de julio y asumirá las funciones de mánager, por lo que también tendrá influencia en decisiones fuera del campo como los fichajes.
Ganador de la Bundesliga con el Bayer Leverkusen y que previamente dirigió al filial de la Real Sociedad, Alonso vivirá su primera experiencia en la Premier League, donde ya fue leyenda del Liverpool como jugador.
Eso sí, en el Chelsea no se encontrará un ambiente sencillo. Por la entidad han pasado técnicos como Thomas Tuchel, Graham Potter, Mauricio Pochettino, Enzo Maresca y Rosenior, además de varios interinos como Frank Lampard y Callum McFarlane, desde que la propiedad estadounidense de 'BlueCo' entró en 2022, cuando Roman Abramovich tuvo que vender el club debido a su implicación en la invasión de Ucrania.
Pese al enorme desembolso que los 'Blues' han hecho desde entonces, más de 1.000 millones de euros en fichajes, no han conseguido el éxito esperado, más allá de la Conference League y el Mundial de Clubes que conquistaron el curso pasado, aún con Maresca en el banquillo.
Sin embargo, Xabi tiene un plan y se ha fijado en un futbolista del Real Madrid para reforzar la plantilla del Chelsea. Ya comenzó a trabajar en el armado del equipo y le hizo un pedido especial a la directiva.
De acuerdo con los últimos reportes, Alonso ha solicitado la incorporación de Gonzalo García, el joven delantero madridista que fue declarado transferible. Su futuro no está garantizado en la 'Casa Blanca'.
El canterano de 22 años ha sido uno de los futbolistas que mayor crecimiento tuvo con Xabi Alonso, cuando el español era entrenador del conjunto merengue. Cabe recordar que tomó el lugar del lesionado Kylian Mbappé en el Mundial de Clubes y terminó siendo el máximo goleador del mismo.
No obstante, tras el despido de Xabi del Real Madrid en enero, Gonzalo no ha tenido la misma cantidad de minutos con Álvaro Arbeloa y desde Valdebebas habrían determinado ponerlo en venta de cara al mercado de verano.
El club blanco tiene decidido el regreso de Endrick y será quien pelee el puesto con Mbappé durante la próxima campaña. Este motivo deja a Gonzalo fuera de los planes, por lo que se ha mantenido en silencio y estaría disgustado con la situación.
Ahora, el pedido de Xabi llega en un momento oportuno y porque el Chelsea no tiene un delantero de ese estilo. La idea es abrir negociaciones en las próximas semanas con el objetivo de bajar la cifra que exige el Real Madrid por su jugador.
Y es que el Real Madrid estaría pidiendo 50 millones de euros por el traspaso de Gonzalo García, una cifra que el Chelsea evalúa y que intentará reducir para cumplir el primer pedido de su nuevo estratega.
Ha sobresalido como uno de los delanteros más prometedores de la cantera merengue. Durante el presente curso ha disputado 37 partidos oficiales, registrando 7 goles y 3 asistencias entre todas las competiciones.
Gonzalo entiende que con la vuelta de Endrick, cuando termine su cesión en el Lyon, ya no tendrá el mismo protagonismo y el Chelsea toca a su puerta para que pueda reecontrarse con el técnico que lo dio a conocer.
Los 'Blues' lideran la lista de clubes interesados en sus servicios y consideran que una oferta de 40 millones podría sacarlo del Santiago Bernabéu.