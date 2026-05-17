Griezmann pidió perdón por culpa de Barcelona: así fue su despedida del Atlético

Antoine Griezmann se despidió de la afición del Atlético de Madrid en su penúltimo partido como futbolista 'colchonero' y les pidió perdón por culpa de Barcelona: así fue el adiós del jugador francés. (FOTOS: EFE)
Antoine Griezmann vivió una tarde cargada de emociones en el Metropolitano. El francés disputó su último partido como local con el Atlético de Madrid antes de marcharse al Orlando City de la MLS tras finalizar la temporada.
La despedida llegó apenas días después de la dolorosa eliminación del Atlético de Madrid en semifinales de Champions League frente al Arsenal, un golpe que marcó el cierre del ciclo del atacante francés.
Desde su llegada al estadio, Griezmann mostró que no era un día cualquiera. El delantero francés apareció conmovido en los pasillos del Metropolitano y terminó llorando antes de entrar al vestuario.
Griezmann lideró la salida del Atlético de Madrid acompañado de sus cuatro hijos. Además, portó el brazalete de capitán en una imagen que emocionó a todos los presentes en el estadio.
Ya en el partido, el francés volvió a demostrar su calidad. A los 20 minutos controló un balón complicado por derecha y asistió a Ademola Lookman para el único gol del encuentro.
El Atlético de Madrid terminó imponiéndose 1-0 sobre el Girona en una noche donde el resultado pasó a segundo plano por la despedida de uno de los grandes referentes del club.
Diego Simeone entendió el momento especial y decidió mantener a Griezmann durante los 90 minutos, permitiéndole disfrutar hasta el último segundo con la camiseta rojiblanca.
Tras el pitazo final, jugadores del Atlético y del Girona se acercaron a abrazar al francés. Todos quisieron reconocer la trayectoria del delantero en el fútbol español.
Los aficionados colchoneros también tuvieron un gesto especial. Durante el homenaje final le entregaron una camiseta firmada mientras el francés agradecía emocionado el cariño recibido.
"Daros las gracias por quedaros todos en el estadio. Sois una pasada", comenzó en su saludo a la grada. "En segundo lugar, quiero decir algo muy importante para mí. Sé que muchos lo hicieron, pero otros no. Pido perdón otra vez", dijo Griezmann en referencia a su marcha al Barcelona en la temporada 2019-2020.
"No he podido traer una liga o una champions, pero me llevo vuestro cariño para toda una vida. Gracias a padres, madres, tíos y tías por traer a vuestros niños aquí para demostrarles que es el Atlético de Madrid, lo mejor del mundo", concluyó.
"No me di cuenta del cariño que tenía aquí y fue un error. Volví a recapacitar e hicimos todo para volver aquí y disfrutar de nuevo. Quiero agradecer a todos mis compañeros desde 2014 hasta hoy. Ha sido increíble disfrutar con ellos cada victoria, cada derrota. Ha sido increíble para mí luchar con vosotros. Quiero agradecer a los fisios y utilleros. Agradecer al cuerpo técnico y al que cambió todo en este club. Don Diego Pablo Simeone", expresó Griezmann.
Griezmann deja el Atlético de Madrid después de nueve temporadas y tres títulos conquistados, convirtiéndose en uno de los futbolistas más importantes de la era Simeone.
El siguiente desafío del delantero será en Estados Unidos. Antoine Griezmann se incorporará al Orlando City de la MLS en julio de 2026 tras finalizar su etapa en España.
El posible debut de Griezmann con Orlando City sería el 22 de julio ante San Jose Earthquakes. Así comenzará una nueva aventura para el “Principito” lejos del Metropolitano.