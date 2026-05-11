España presentó su prelista para el Mundial: nueve del Barça y solo uno del Madrid

Dentro de los planes del DT español, destacan figuras que han irrumpido con fuerza gracias a un rendimiento sobresaliente en sus clubes. Entre las novedades más llamativas se encuentran <b>Víctor Gómez</b>, lateral del <b>Braga</b>, y <b>Sergio Gómez</b>, defensor de la <b>Real Sociedad</b>.Asimismo, la zona ofensiva cuenta con la presencia de <b>Alberto Moleiro</b>, quien tras una gran campaña en el <b>Villarreal </b>se posiciona como una opción seria pese a no haber debutado previamente con la absoluta.La zaga central presenta una competencia feroz por los cupos finales. Jugadores como <b>Pau Torres</b>, <b>Eric García</b>, <b>Le Normand</b>, <b>Christian Mosquera</b> y <b>Vivian </b>se disputarán el honor de acompañar a los habituales <b>Aymeric Laporte</b>, <b>Pau Cubarsí</b> y <b>Dean Huijsen</b>, el único madridista.