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España presentó su prelista para el Mundial: nueve del Barça y solo uno del Madrid

Luis de la Fuente ofreció la nómina con 55 jugadores a la FIFA; la selección española busca volver a lo más alto en la Copa del Mundo.

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2026-05-11

El seleccionador Luis de la Fuente ha cumplido con el trámite administrativo de entregar a la FIFA su listado preliminar de 55 futbolistas de España de cara al Mundial que arranca en un mes.

Esta relación de nombres tiene un carácter vinculante y estratégico, ya que los 26 integrantes de la convocatoria final deberán salir obligatoriamente de este grupo inicial, sin posibilidad de incorporar a jugadores externos incluso ante eventuales lesiones.

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Dentro de los planes del DT español, destacan figuras que han irrumpido con fuerza gracias a un rendimiento sobresaliente en sus clubes. Entre las novedades más llamativas se encuentran Víctor Gómez, lateral del Braga, y Sergio Gómez, defensor de la Real Sociedad.

Asimismo, la zona ofensiva cuenta con la presencia de Alberto Moleiro, quien tras una gran campaña en el Villarreal se posiciona como una opción seria pese a no haber debutado previamente con la absoluta.

La zaga central presenta una competencia feroz por los cupos finales. Jugadores como Pau Torres, Eric García, Le Normand, Christian Mosquera y Vivian se disputarán el honor de acompañar a los habituales Aymeric Laporte, Pau Cubarsí y Dean Huijsen, el único madridista.

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Por otro lado, De la Fuente ha decidido incluir a todos los futbolistas "tocados" para agotar las opciones de que participen en el torneo: Mikel Merino se encuentra en la etapa definitiva de su proceso de recuperación, Nico Williams debe afrontar un periodo de tres semanas de baja antes de su regreso y Lamine Yamal que, aunque su presencia en el partido inaugural es incierta, su lugar en la lista definitiva de 26 se considera garantizado.

Más allá de las irrupciones de nombres como Aleix García, Yeremy Pino o Carlos Soler, la estructura principal parece estar definida. En la portería, Unai Simón y David Raya lideran el grupo, mientras que en la medular se celebra el posible regreso de Gavi, quien junto a Rodri, Pedri y Fabián Ruiz, conforman el núcleo del mediocampo español.

En el ataque, nombres como Mikel Oyarzabal, Ferran Torres y Borja Iglesias completan una nómina que busca devolver a España a lo más alto del fútbol mundial.

Prelista de convocados de España para el Mundial
  • Porteros: Unai Simón, David Raya, Joan García y Álex Remiro
  • Defensores: Pedro Porro, Marcos Llorente, Víctor Gómez, Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo, Sergio Gómez, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Dean Huijsen, Pau Torres, Robin Le Normand, Dani Vivian, Eric García, Cristhian Mosquera y Marc Pubill
  • Mediocampistas: Rodri Hernández, Martín Zubimendi, Pedri, Fermín López, Dani Olmo, Fabián Ruiz, Gavi, Mikel Merino, Aleix García, Carlos Soler y Jesús Rodríguez
  • Delanteros: Mikel Oyarzabal, Ferran Torres, Álex Baena, Yeremy Pino, Borja Iglesias, Lamine Yamal, Nico Williams, Alberto Moleiro, Víctor Muñoz, Ander Barrenetxea, Jorge de Frutos e Izan Alcocer
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