España presentó su prelista para el Mundial: nueve del Barça y solo uno del Madrid

El seleccionador Luis de la Fuente ha cumplido con el trámite administrativo de entregar a la FIFA su listado preliminar de 55 futbolistas de España de cara al Mundial que arranca en un mes. Esta relación de nombres tiene un carácter vinculante y estratégico, ya que los 26 integrantes de la convocatoria final deberán salir obligatoriamente de este grupo inicial, sin posibilidad de incorporar a jugadores externos incluso ante eventuales lesiones.

Dentro de los planes del DT español, destacan figuras que han irrumpido con fuerza gracias a un rendimiento sobresaliente en sus clubes. Entre las novedades más llamativas se encuentran Víctor Gómez, lateral del Braga, y Sergio Gómez, defensor de la Real Sociedad. Asimismo, la zona ofensiva cuenta con la presencia de Alberto Moleiro, quien tras una gran campaña en el Villarreal se posiciona como una opción seria pese a no haber debutado previamente con la absoluta. La zaga central presenta una competencia feroz por los cupos finales. Jugadores como Pau Torres, Eric García, Le Normand, Christian Mosquera y Vivian se disputarán el honor de acompañar a los habituales Aymeric Laporte, Pau Cubarsí y Dean Huijsen, el único madridista. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Por otro lado, De la Fuente ha decidido incluir a todos los futbolistas "tocados" para agotar las opciones de que participen en el torneo: Mikel Merino se encuentra en la etapa definitiva de su proceso de recuperación, Nico Williams debe afrontar un periodo de tres semanas de baja antes de su regreso y Lamine Yamal que, aunque su presencia en el partido inaugural es incierta, su lugar en la lista definitiva de 26 se considera garantizado.

Más allá de las irrupciones de nombres como Aleix García, Yeremy Pino o Carlos Soler, la estructura principal parece estar definida. En la portería, Unai Simón y David Raya lideran el grupo, mientras que en la medular se celebra el posible regreso de Gavi, quien junto a Rodri, Pedri y Fabián Ruiz, conforman el núcleo del mediocampo español. En el ataque, nombres como Mikel Oyarzabal, Ferran Torres y Borja Iglesias completan una nómina que busca devolver a España a lo más alto del fútbol mundial.