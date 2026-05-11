Mourinho sobre su posible vuelta al Real Madrid: "A partir del próximo lunes..."

El técnico José Mourinho aseguró esta noche que el próximo lunes, cuando haya terminado la Liga de Portugal, podrá por fin hablar de su futuro, ya sea para seguir en el Benfica o para un hipotético regreso al Real Madrid, como se ha venido especulando durante las últimas semanas. En la rueda de prensa tras el empate contra el Braga (2-2), al responder a una pregunta de los periodistas sobre si mantenía la intención de seguir en el Benfica que había expresado el pasado mes de marzo, Mourinho descartó hablar de su continuidad cuando aún queda una jornada de la Liga por disputar.

"La última semana del campeonato no es para pensar en el futuro, en contratos", respondió el técnico de 63 años. "Desde el momento en que entramos en esta última fase, decidí que no quería escuchar a nadie, que quería estar 'aislado' en mi espacio de trabajo", añadió. "Hay un partido contra el Estoril (en la próxima ronda) y a partir del lunes ya podré responder sobre cuál será mi futuro como entrenador y el futuro del Benfica", sostuvo el DT. El futuro de Mourinho ha acaparado la prensa deportiva española e internacional, entre rumores de un posible regreso al Real Madrid para suceder a Álvaro Arbeloa, pero volvió a insistir este lunes en que no ha hablado con nadie de otro club. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "No he hablado ni con el Real Madrid ni con ningún otro club. Nadie me obliga a confirmar decisiones que todavía no me corresponde comunicar. Es el respeto que me merece el Benfica", explicó.