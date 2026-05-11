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Mourinho sobre su posible vuelta al Real Madrid: "A partir del próximo lunes..."

El entrenador del Benfica fue consultado por su futuro ante los rumores que lo colocan en el banquillo merengue.

2026-05-11

El técnico José Mourinho aseguró esta noche que el próximo lunes, cuando haya terminado la Liga de Portugal, podrá por fin hablar de su futuro, ya sea para seguir en el Benfica o para un hipotético regreso al Real Madrid, como se ha venido especulando durante las últimas semanas.

En la rueda de prensa tras el empate contra el Braga (2-2), al responder a una pregunta de los periodistas sobre si mantenía la intención de seguir en el Benfica que había expresado el pasado mes de marzo, Mourinho descartó hablar de su continuidad cuando aún queda una jornada de la Liga por disputar.

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"La última semana del campeonato no es para pensar en el futuro, en contratos", respondió el técnico de 63 años. "Desde el momento en que entramos en esta última fase, decidí que no quería escuchar a nadie, que quería estar 'aislado' en mi espacio de trabajo", añadió.

"Hay un partido contra el Estoril (en la próxima ronda) y a partir del lunes ya podré responder sobre cuál será mi futuro como entrenador y el futuro del Benfica", sostuvo el DT.

El futuro de Mourinho ha acaparado la prensa deportiva española e internacional, entre rumores de un posible regreso al Real Madrid para suceder a Álvaro Arbeloa, pero volvió a insistir este lunes en que no ha hablado con nadie de otro club.

"No he hablado ni con el Real Madrid ni con ningún otro club. Nadie me obliga a confirmar decisiones que todavía no me corresponde comunicar. Es el respeto que me merece el Benfica", explicó.

Las preguntas fueron en gran medida sobre este tema, aunque el entrenador portugués rehusó, como ha venido haciendo en los últimos días, dar detalles sobre cuál será su siguiente paso.

"Y me quedo en eso, porque no quiero empezar la próxima temporada sancionado. Solo falta un partido, solo faltan ocho días... Tranquilos, solo falta una semana", concluyó.

El Benfica de Mourinho empató este lunes contra el Braga por 2-2 en la trigésima tercera jornada de la Liga de Portugal y cayó al tercer lugar cuando solo falta un partido para el cierre.

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Redacción web
Agencias EFE

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