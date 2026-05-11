Mourinho sobre su posible vuelta al Real Madrid: "A partir del próximo lunes..."

El técnico <b>José Mourinho</b> aseguró esta noche que el próximo lunes, cuando haya terminado la Liga de Portugal, podrá por fin hablar de su futuro, ya sea para seguir en el <b>Benfica </b>o para un hipotético regreso al <b>Real Madrid</b>, como se ha venido especulando durante las últimas semanas.En la rueda de prensa tras el empate contra el <b>Braga </b>(2-2), al responder a una pregunta de los periodistas sobre si mantenía la intención de seguir en el <b>Benfica </b>que había expresado el pasado mes de marzo, <b>Mourinho </b>descartó hablar de su continuidad cuando aún queda una jornada de la Liga por disputar.