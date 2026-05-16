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Xabi Alonso sigue en la élite: su nuevo equipo tras fracasar con el Real Madrid

El técnico español firma por cuatro años con equipo grande de la Premier League

Xabi Alonso sigue en la élite: su nuevo equipo tras fracasar con el Real Madrid

El técnico español firma por cuatro años con equipo grande de la Premier League

 Johan Raudales
16 de mayo de 2026 a las 11:55

El futuro de Xabi Alonso es un hecho: Fabrizio Romano, especialista en fichajes en todo el mundo, ha revelado que el español estará dirigiendo en la Premier League.

Según información de Romano, el estratega español alcanzó un acuerdo con Chelsea FC, quien acaba de perder la FA Cup ante el Manchester City, para asumir como nuevo entrenador del primer equipo, firmando un contrato por las próximas dos temporadas.

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Aunque la directiva blue también valoró otras alternativas para el banquillo, entre ellas Andoni Iraola y Oliver Glasner, la prioridad siempre fue Alonso.

El Chelsea iniciará una nueva reconstrucción tras una campaña irregular que terminó con las salidas de Enzo Maresca y Liam Rosenior por no cumplir las expectativas deportivas.

El anuncio oficial del fichaje podría darse en las próximas horas.

Una nueva oportunidad para Xabi Alonso

Entre 2022 y 2025, Alonso dirigió al Bayer 04 Leverkusen, donde vivió la etapa más exitosa de su carrera como entrenador al conquistar una Bundesliga, una Copa de Alemania y una Supercopa alemana. Su notable trabajo en el conjunto alemán le abrió las puertas del Real Madrid CF, elegido como sucesor de Carlo Ancelotti.

Sin embargo, su aventura en el cuadro merengue no tuvo la continuidad esperada. Alonso asumió el cargo en junio de 2025 y fue destituido apenas siete meses después, en enero de 2026. Durante ese período dirigió 34 partidos, con un balance de 24 triunfos, cuatro empates y seis derrotas.

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Ahora, el técnico español intentará relanzar su carrera en Inglaterra, al frente de un Chelsea repleto de jóvenes talentos, con una fuerte capacidad económica, pero también bajo la presión constante de una dirigencia que exige resultados inmediatos y el regreso del club a la élite del fútbol inglés.

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Johan Raudales
Johan Raudales
Periodista

Graduado en 2022 de Licenciado en Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista de Diario DIEZ, con especialidad en fútbol internacional y nacional, además de otros deportes. Jugador activo de fútbol sala.

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