Xabi Alonso sigue en la élite: su nuevo equipo tras fracasar con el Real Madrid

El futuro de Xabi Alonso es un hecho: Fabrizio Romano, especialista en fichajes en todo el mundo, ha revelado que el español estará dirigiendo en la Premier League. Según información de Romano, el estratega español alcanzó un acuerdo con Chelsea FC, quien acaba de perder la FA Cup ante el Manchester City, para asumir como nuevo entrenador del primer equipo, firmando un contrato por las próximas dos temporadas.

Aunque la directiva blue también valoró otras alternativas para el banquillo, entre ellas Andoni Iraola y Oliver Glasner, la prioridad siempre fue Alonso. El Chelsea iniciará una nueva reconstrucción tras una campaña irregular que terminó con las salidas de Enzo Maresca y Liam Rosenior por no cumplir las expectativas deportivas. El anuncio oficial del fichaje podría darse en las próximas horas. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Una nueva oportunidad para Xabi Alonso

Entre 2022 y 2025, Alonso dirigió al Bayer 04 Leverkusen, donde vivió la etapa más exitosa de su carrera como entrenador al conquistar una Bundesliga, una Copa de Alemania y una Supercopa alemana. Su notable trabajo en el conjunto alemán le abrió las puertas del Real Madrid CF, elegido como sucesor de Carlo Ancelotti. Sin embargo, su aventura en el cuadro merengue no tuvo la continuidad esperada. Alonso asumió el cargo en junio de 2025 y fue destituido apenas siete meses después, en enero de 2026. Durante ese período dirigió 34 partidos, con un balance de 24 triunfos, cuatro empates y seis derrotas.