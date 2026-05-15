Se confirma el técnico que reemplazará a Arbeloa en el banquillo del Real Madrid

El actual entrenador del Benfica se ha quedado solo en la carrera por ser el próximo entrenador de los blancos. José Mourinho será, al 99,9%, el próximo entrenador del Real Madrid.

¡The Special One de vuelta casa! El regreso de José Mourinho al Real Madrid es sólo cuestión de tiempo, así lo ha anunciado el Diario Marca de España.

Salvo giro inesperado, el luso reemplazará a Álvaro Arbeloa y se convertirá en el cuarto técnico del primer equipo blanco en apenas un año, tras Ancelotti, Xabi Alonso y el propio Arbeloa.

La elección de Mourinho aparece ahora como única opción tras la competencia que tenía Pochettino o Deschamps. "Pero los últimos acontecimientos vividos en el Madrid, desde la pelea entre Tchouaméni y Valverde al estallido de Mbappé contra Arbeloa tras el partido del jueves ante el Oviedo, refuerzan la apuesta por un perfil como el de Mou, al que se considera el único capaz de poner orden en el polvorín en el que se ha convertido el vestuario del Madrid", informa el diario antes mencionado.

Fue el propio Florentino el que, de forma indirecta, avaló el regreso de Mou al Madrid en la entrevista concedida el miércoles a La Sexta. "Ya estuvo aquí y elevó nuestro nivel", dijo el presidente al ser preguntado por el luso, el único entrenador del que habló en esa entrevista.

