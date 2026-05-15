Novia de Vinicius lo termina y revela los motivos de la ruptura: "Ya no tiene sentido"

Modelo brasileña anuncia su separación de Vinicius Júnior con un comunicado en sus redes sociales y sorprende a todos al revelar los motivos de la ruptura: "Ya no tiene sentido para mí".
La reconocida influencer brasileña Virginia Fonseca anunció este viernes el fin de su relación con el delantero del Real Madrid y de la selección brasileña, Vinícius Junior. La pareja mantenía un romance desde octubre del año pasado y era una de las más comentadas en redes sociales.
La noticia fue confirmada por la propia Fonseca a través de un comunicado publicado en sus plataformas digitales. En el mensaje, la empresaria dejó claro que tomó la decisión pensando en su bienestar emocional.
"A lo largo de mi vida, he aprendido a nunca negociar lo que no es negociable para mí. Así que, cuando algo ya no tiene sentido para mí, prefiero tener la madurez para terminarlo con cariño en lugar de quedarme solo para quedarme", expresó la modelo brasileña a sus seguidores en Instagram.
“Siempre me voy a permitir vivir. Vivir algo de verdad, sin miedo, sin cálculo y sin dejar de ser quien soy”, expresó la influencer en parte de su publicación.
En el mismo mensaje, agregó: “Hoy escogemos respetar cada uno el camino del otro”, dejando claro que la separación se dio en buenos términos.
El comunicado fue acompañado por una fotografía en blanco y negro de ambos juntos, tomada cuando todavía eran pareja. La imagen rápidamente se viralizó entre sus millones de seguidores.
En la nota, Virginia Fonseca destacó que durante el tiempo que compartieron juntos se entregó completamente a la relación y afirmó que la ruptura se produjo con respeto mutuo.
La influencer también dedicó unas palabras de cariño hacia el futbolista brasileño. “Pido mucho por la felicidad y por el éxito de Vinicius y todo eso con mucho cariño”, escribió.
La confirmación de la ruptura ocurrió pocas horas después de que Fonseca compartiera imágenes desde Madrid acompañando un partido del Real Madrid, hecho que había despertado rumores sobre la estabilidad de la relación.
El romance entre Virginia y Vinícius Jr. había sido oficializado a finales de octubre de 2025. En aquel momento, ambos publicaron fotografías en Instagram desde una habitación decorada con pétalos de flores y globos con la palabra “love”.
En esa publicación, el atacante del Real Madrid escribió simplemente “V. y V.”, haciendo referencia a las iniciales de ambos y confirmando oficialmente la relación.
Sin embargo, el noviazgo atravesó momentos de tensión poco tiempo después de hacerse público. Todo ocurrió cuando se filtraron mensajes entre Vinícius Junior y una modelo brasileña.
Tras el escándalo, el futbolista ofreció disculpas públicas y reconoció que había tenido actitudes que “no representaban” la persona que quería ser.
A pesar de la polémica, Virginia Fonseca decidió darle una nueva oportunidad al jugador. Durante varios meses intentaron continuar juntos mientras enfrentaban la presión mediática y las críticas en redes sociales.
Virginia Fonseca es actualmente una de las figuras más influyentes de Brasil. Tiene más de 50 millones de seguidores en redes sociales y también ha construido una exitosa marca de cosméticos. Además, es madre de tres hijos de una relación anterior.
Hasta el momento, Vinícius Jr. no se ha pronunciado sobre la ruptura, que llega en medio de un periodo de gran exposición deportiva para el delantero del Real Madrid. La influencer, por su parte, afirmó que la separación representa “una página más en la vida de cada uno”, mientras el atacante apunta a ser una de las principales figuras de Brasil en el próximo Mundial bajo el mando de Carlo Ancelotti.