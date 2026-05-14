Levante sufre en el descenso mientra Real Madrid gana: así está la tabla en España

La pelea por la permanencia y los puestos europeos marcó una jornada cargada de rachas rotas y objetivos cumplidos en LaLiga de España. El gran golpe lo dio el Barcelona, ya campeón, que cayó 1-0 frente al Alavés y dejó escapar definitivamente la posibilidad de alcanzar los 100 puntos. El Betis protagonizó una de las noticias más destacadas de la fecha al asegurar su regreso a la Champions League veinte años después de su última participación. El equipo verdiblanco selló su clasificación con una victoria 2-1 frente al Elche y volverá a la máxima competición europea por primera vez desde la temporada 2005-06.

En la zona baja, el Espanyol volvió a ganar después de 18 jornadas al derrotar 2-0 al Athletic Club, el mismo rival al que había vencido por última vez en diciembre. Aunque sigue amenazado por el descenso, el triunfo le permite mantenerse con vida. El Sevilla también dio un paso enorme hacia la permanencia al remontar 2-3 al Villarreal y encadenar tres victorias consecutivas por primera vez en dos años. Por el contrario, el Girona continúa en caída libre. El empate 1-1 ante la Real Sociedad extendió a seis sus jornadas sin ganar y lo mantiene apenas un punto por encima de la zona de descenso. El Mallorca tampoco logra reaccionar fuera de casa y sufrió su séptima derrota en las últimas nueve salidas tras caer 3-1 frente al Getafe, resultado que lo devuelve a posiciones de descenso.

El Levante mantiene viva la esperanza de salvación gracias a sus dos primeras victorias consecutivas de toda la temporada, luego de imponerse 2-3 al Celta tras haber derrotado previamente a Osasuna. Aunque sigue en descenso, ahora depende de sí mismo para pelear hasta el final. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE En la parte media, el Rayo Vallecano aseguró matemáticamente la permanencia con el empate 1-1 en Valencia y alcanzó cinco jornadas seguidas sin perder. El Athletic Club, pese a su derrota ante el Espanyol, confirmó igualmente su clasificación europea.

Además, el Atlético de Madrid venció 1-2 a Osasuna y logró enlazar triunfos consecutivos como visitante después de más de cinco meses, mientras que el Real Madrid recuperó a Dani Carvajal y Kylian Mbappé en el triunfo 2-0 sobre el Oviedo tras superar sus respectivas lesiones.