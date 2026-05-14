EN VIVO: Real Madrid está empatando ante Oviedo; Mbappé es suplente

Real Madrid está empatando 0-0 ante Real Oviedo en la fecha 36 de la Liga Española. Los blancos juega en el Santiago Bernabéu que dictará sentencia a su nefasta temporada.

Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, iniciará el choque ante el Oviedo en el banquillo junto a sus compañeros Jude Bellingham y Fran García, mientras que volverán al once Álvaro Carreras, Franco Mastantuono y David Alaba.

Álvaro Arbeloa ha reservado a Mbappé, recién recuperado de una lesión muscular. Además, Rüdiger y Bellingham, titulares ante el Barcelona, se sentarán junto a los suplentes. Carvajal, en su vuelta tras superar un golpe en un pie, deberá esperar minutos.

Por contra, el técnico del Real Madrid colocará en el centro de la defensa a Alaba, volverá a contar con Carreras en el lateral izquierdo por Fran García y Mastantuono formará parte de la línea de ataque junto a Gonzalo y Vinícius.

El once completo del Real Madrid es el formado por: Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Alaba, Carreras; Camavinga, Tchouámeni, Brahim; Mastantuono, Gonzalo y Vinícius.