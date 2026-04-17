Inter Miami y el fichaje lujo que prepara para Messi: Dos reconocidos técnicos están en la órbita

De manera interina, Guillermo Hoyos asumió el mando con la misión de sostener la estabilidad del plantel en medio de la incertidumbre. El club, que cuenta con figuras de talla mundial como Lionel Messi, busca un estratega capaz de gestionar un vestuario de alto perfil y mantener el protagonismo tanto en la MLS como a nivel internacional.

El Inter Miami atraviesa un momento clave en su proyecto deportivo luego de la sorpresiva salida de Javier Mascherano como entrenador. La institución, que ha ganado notoriedad internacional en los últimos años, se ve obligada a reordenar sus piezas en plena competencia, mientras la directiva analiza el perfil ideal para tomar las riendas del equipo.

En ese contexto, comenzaron a surgir nombres de peso en la órbita del equipo. Desde Europa aparece Xavi Hernández, quien se encuentra sin club tras su etapa en el Barcelona y cuya relación con Messi podría ser clave.

Por otro lado, los reportes de prensa argentina toma fuerza la opción de Marcelo Gallardo, reconocido por su exitoso ciclo en River Plate y su capacidad para liderar proyectos competitivos.

La dirigencia del Inter Miami analiza con cautela los próximos pasos, consciente de que la elección del nuevo entrenador será determinante para el futuro inmediato del club en la competencia en USA.

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Con una plantilla diseñada para competir al máximo nivel, la decisión no solo apunta a resultados, sino también a sostener la identidad y ambición de una franquicia que sigue ganando protagonismo en el fútbol mundial.