Inter Miami y el fichaje lujo que prepara para Messi: Dos reconocidos técnicos están en la órbita

El Inter Miami atraviesa un momento clave en su proyecto deportivo luego de la sorpresiva <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/mls/messi-queda-impactado-verdadero-motivo-javier-mascherano-deja-de-ser-tecnico-inter-miami-FH30155440" target="_blank">salida de Javier Mascherano</a></b> como entrenador. La institución, que ha ganado notoriedad internacional en los últimos años, se ve obligada a reordenar sus piezas en plena competencia, mientras la directiva analiza el perfil ideal para tomar las riendas del equipo.De manera interina, <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/mls/messi-queda-impactado-verdadero-motivo-javier-mascherano-deja-de-ser-tecnico-inter-miami-FH30155440" target="_blank">Guillermo Hoyos</a></b> asumió el mando con la misión de sostener la estabilidad del plantel en medio de la incertidumbre. El club, que cuenta con figuras <b>de talla mundial como Lionel Messi,</b> busca un estratega capaz de gestionar un vestuario de alto perfil y mantener el protagonismo tanto en la MLS como a nivel internacional.