Final de la Copa del Rey: Alineaciones, hora y canal dónde ver el Atlético de Madrid vs Real Sociedad

Es el partido que cierra un círculo entre el equipo que lo lanzó al primer nivel y el conjunto con el que alcanzó las cotas más altas, cuando se avecina su despedida de España para jugar en el Orlando City a partir del próximo julio. A su lado es indudable Julián Alvarez, igual que Giuliano Simeone y Ademola Lookman por los extremos.También se espera a Koke Resurrección, el capitán. Es el único jugador que queda en el equipo de la final de Copa ganada en 2013 en la prórroga ante el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu. Suyo fue el pase del gol definitivo de Joao Miranda en el minuto 98.