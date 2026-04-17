"Cholo" Simeone y el efecto que causa en Atlético eliminar al Barcelona previo a la final de Copa del Rey: "Es un propósito..."

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego "Cholo" Simeone, afirmó en vísperas de la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad de este sábado 18 de abril en La Cartuja de Sevilla que no se sienten favoritos para el duelo ante Real Sociedad luego de eliminar al Barcelona de los cuartos de final de la Champions League. Antes del entrenamiento en el escenario del partido (1:00 pm de Honduras), el argentino destacó en la sala de prensa del estadio La Cartuja "la gran ilusión de ganar" tanto de "los chicos del Atlético como de los de la Real" ante esta final de la Copa del Rey, que quiso desligar del "paso muy bonito" que dieron el martes, "como es una semifinal", y que les puso "arriba". "Pero ahora volvemos a la tierra, que es lo que cuenta, y en la tierra estamos", recalcó.

"Los dos equipos daremos todo por ganar. Sabemos de las dificultades que habrá ante un equipo competitivo como la Real, que sabe defender y atacar, por fuera y por dentro, con gente joven y de calidad, y esperamos llevar el partido al lugar donde le podamos hacer daño", manifestó el técnico rojiblanco. Preguntado por cómo se lleva la necesidad de su equipo de levantar un título copero, después de 13 años de sequía, indicó que "se gestiona con ilusión, entusiasmo, fe y humildad, y obviamente con seguridad", y comentó sobre si ganar esta final sería quitarse un peso de encima por la exigencia de éxitos del Atlético que ése "es un proceso que está evolucionando, que va mostrando continuidad, trabajo y humildad". Todo ello "tiene un camino, que nunca termina de ser lo único que uno desea, pero sí se ve lo que uno busca, y se ve claramente lo que buscamos", subrayó. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Respecto a si esperaba a principios de temporada estar en la situación actual, en una final del torneo copero y en las semifinales de la Liga de Campeones, el entrenador bonaerense reconoció que antes de cada campaña "siempre" imagina "lo mejor" y que no tiene "otro pensamiento".

"No es solo ganar una Copa del Rey, es un propósito que hay por delante para un montón de cosas y obviamente vamos a dejarnos todo por ello. No es solo una Copa del Rey" frente a la Real Sociedad, puntualizó. Resaltó que, desde el último título de Copa ganado en 2013, todos han ido cambiando, pues "uno siempre evoluciona, no siempre es el mismo" tanto si se es entrenador o futbolista, y "evidentemente" han "ido creciendo con las posibilidades que siempre" les "ha dado el club", pero "manteniendo una idea, un plan y una búsqueda", aspecto en el que sí han cambiado "muy poco". Simeone también envió un mensaje de gratitud a la afición atlética. "Sólo puedo decir gracias, gracias y gracias por el apoyo que he tenido siempre conmigo desde que llegué, en 1994 o 1995", cuando regresó "como futbolista en el final" de su carrera. También sintió el mismo respaldo en el proceso que, ya como entrenador, comenzaron en 2013, "con las dificultades que el club tenía" entonces, aunque "juntos" han podido vivir "el crecimiento enorme que ha tenido el Atlético en todo el mundo", por lo que añadió: "No tengo otra palabra para mi gente que decir: 'Gracias'".