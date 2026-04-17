"Cholo" Simeone y el efecto que causa en Atlético eliminar al Barcelona previo a la final de Copa del Rey: "Es un propósito..."

<b>"Los dos equipos daremos todo por ganar.</b> Sabemos de las dificultades que habrá ante un equipo competitivo como la Real, que sabe defender y atacar, por fuera y por dentro, con gente joven y de calidad, y esperamos llevar el partido al lugar donde le podamos hacer daño", manifestó el técnico rojiblanco.Preguntado por cómo se lleva la necesidad de su equipo de levantar un título copero, <b>después de 13 años de sequía</b>, indicó que "se gestiona con ilusión, entusiasmo, fe y humildad, y obviamente con seguridad", y comentó sobre si ganar esta final sería quitarse un peso de encima por la exigencia de éxitos del Atlético que ése "es un proceso que está evolucionando, que va mostrando continuidad, trabajo y humildad".Todo ello "tiene un camino, que nunca termina de ser lo único que uno desea, pero sí se ve lo que uno busca, y se ve claramente lo que buscamos", subrayó.Respecto a si esperaba a principios de temporada estar en la situación actual, en una final del torneo copero y <b>en las semifinales de la Liga de Campeones</b>, el entrenador bonaerense reconoció que antes de cada campaña "siempre" imagina "lo mejor" y que no tiene "otro pensamiento".