El tercer fichaje: se va con Mourinho al Madrid y deja plantado al Barça

Luego de confirmarse la vuelta de José Mourinho al banquillo del Real Madrid, que firma para las próximas tres temporadas, el club blanco se alista para anunciar otro bombazo: el fichaje de Bernardo Silva. El volante portugués decidió terminar su ciclo en Manchester City y el 30 de junio expira su contrato. En ese contexto, el mediocampista ya tendría un acuerdo cerrado con el conjunto merengue, según la información que adelanta este jueves el periodista Fabrizio Romano.

De acuerdo con la citada fuente, Silva firmará por el Real Madrid hasta 2028 con la opción de una campaña más. El jugador de 31 años llegará con la carta de libertad a la capital española y se convertirá en el tercer refuerzo de la nueva era de Mourinho, sumándose a Konaté y Dumfries, las promesas electorales de Florentino Pérez. "Bernardo Silva al Real Madrid, el acuerdo está listo para cerrarse como se reveló anteriormente. Acuerdo en etapas finales tras propuesta oficial válida hasta junio de 2028. Bernardo Silva, listo para unirse al Real Madrid", asegura Romano a través de sus redes sociales. De hecho, Mourinho habría tenido un papel clave para que su compatriota llegue al Bernabéu. El entrendor habría tenido un contacto con Silva para conocer su situación y convencerlo de unirse al Madrid, garantizándole que será titular. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE