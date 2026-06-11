El tercer fichaje: se va con Mourinho al Madrid y deja plantado al Barça

Luego de confirmarse la vuelta de José Mourinho al banquillo del Real Madrid, que firma para las próximas tres temporadas, el club blanco se alista para anunciar otro bombazo: el fichaje de Bernardo Silva.
El volante portugués decidió terminar su ciclo en Manchester City y el 30 de junio expira su contrato. En ese contexto, el mediocampista ya tendría un acuerdo cerrado con el conjunto merengue, según la información que adelanta este jueves el periodista Fabrizio Romano.
De acuerdo con la citada fuente, Silva firmará por el Real Madrid hasta 2028 con la opción de una campaña más. El jugador de 31 años llegará con la carta de libertad a la capital española y se convertirá en el tercer refuerzo de la nueva era de Mourinho, sumándose a Konaté y Dumfries, las promesas electorales de Florentino Pérez.
"Bernardo Silva al Real Madrid, el acuerdo está listo para cerrarse como se reveló anteriormente. Acuerdo en etapas finales tras propuesta oficial válida hasta junio de 2028. Bernardo Silva, listo para unirse al Real Madrid", asegura Romano a través de sus redes sociales.
De hecho, Mourinho habría tenido un papel clave para que su compatriota llegue al Bernabéu. El entrendor habría tenido un contacto con Silva para conocer su situación y convencerlo de unirse al Madrid, garantizándole que será titular.
Esta postura refleja la ambición de Mourinho por armar un equipo competitivo de inmediato en el Madrid y su predilección por futbolistas con los que ya ha coincidido o que conoce bien del fútbol europeo. Bernardo, con su trayectoria en el City y en la selección portuguesa, encaja en el perfil de jugador experimentado y ganador que busca el técnico.
Este acuerdo entre ambas partes deja sin opciones a un Barcelona que estaba muy interesado en el fichaje de Silva y que incluso llegó a tener contactos formales con su representante, Jorge Mendes.
El futbolista parecía inclinarse por el proyecto azulgrana, pero finalmente recibió la llamada de Mourinho que lo cambió todo y ahora prepara las malestas para incorporarse al equipo blanco después del Mundial.