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Real Madrid anunció la vuelta de Mourinho: su nuevo contrato con los blancos

El conjunto merengue finalmente confirmó a través de sus redes sociales el regreso del técnico portugués luego de 13 años

Real Madrid anunció la vuelta de Mourinho: su nuevo contrato con los blancos

José Mourinho regresa al banquillo del Real Madrid tras el pago de su cláusula de rescisión valorada en 15 millones de euros.

Billy Vasquez
11 de junio de 2026 a las 12:37

El Real Madrid confirmó este jueves de manera oficial el fichaje para las tres próximas temporadas del portugués José Mourinho como entrenador del primer equipo en sustitución de Álvaro Arbeloa, y se incorporará al club el próximo 13 de julio.

"La Junta Directiva del Real Madrid CF, reunida hoy jueves 11 de junio y presidida por Florentino Pérez, ha acordado nombrar a José Mourinho entrenador del primer equipo las tres próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2029", señala el club en su web.

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José Mourinho se incorporará al Real Madrid el próximo 13 de julio, día que dará comienzo la pretemporada, según añade la entidad merengue.

Mourinho, de 63 años y que sustituye en el cargo a Álvaro Arbeloa, regresa de esta manera al conjunto blanco, al que ya entrenó tres temporadas entre la 2010-2011 y la 2012-2013.

La primera gran promesa electoral de Florentino Pérez en las elecciones del domingo, en las que superó a Enrique Riquelme, regresa a la dirección del equipo madridista con la misión de devolver al club al rumbo adecuado tras dos años de decepciones.

Para contratar a Mourinho el Real Madrid debe abonar al Benfica los 15 millones de euros de cláusula de rescisión para su fichaje, algo que ya confirmó el cuadro lisboeta.

Mourinho tiene trabajo intenso por delante tanto en el aspecto de confección de la plantilla como de planificación de pretemporada y el cierre de amistosos.

El fichaje ya lo adelantó este mismo martes el Benfica al anunciar a la Comisión del Mercado de Valores portugués de la intención del Real Madrid de abonar los 15 millones de la cláusula de rescisión de Mourinho con el club portugués, que además informó de la contratación de sustituto, Marco Silva.

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Agencia EFE
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