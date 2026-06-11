UEFA sorprendió al árbitro somalí que fue vetado por USA previo al Mundial

El árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, cuya entrada a Estados Unidos fue denegada la semana pasada cuando iba a participar en el Mundial 2026, dirigirá la final de la Supercopa de Europa entre el PSG y Aston Villa en Salzburgo (Austria) el próximo 12 de agosto. "El fútbol une a las personas, y la UEFA quiere mostrar su respeto a Omar y a su excepcional labor arbitral", afirma en un comunicado el presidente de la federación europea de fútbol, Aleksander Ceferin, para justificar la designación de Artan en virtud del convenio de colaboración entre la UEFA y la Confederación Africana de Fútbol (CAF).

Artan, de 34 años, fue premiado como el mejor árbitro de África la campaña pasada y esto lo llevó a su inclusión en la lista para el Mundial 2026 que empieza este jueves, pero la administración de Donald Trump no le permitió la entrada por problemas detectados durante el proceso de verificación de antecedentes. La UEFA y la CAF comparten "el compromiso de desarrollar el fútbol en todos los niveles y promover los valores fundamentales de unidad, igualdad y no discriminación", remarca el comunicado. Tras las conversaciones mantenidas con la CAF y su presidente, Patrice Motsepe, la UEFA nombró al colegiado somalí para dirigir el partido que enfrentará a los ganadores de la Champions y Europa League dentro del marco de colaboración que mantienen en diversas áreas, incluidas el arbitraje. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

🏆 Referee announced for 2026 #SuperCup!



We're pleased to share that Somali referee Omar Artan will officiate the highly anticipated match between PSG and Aston Villa in Salzburg. — UEFA (@UEFA) June 11, 2026