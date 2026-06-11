Partidos de hoy 11 de junio en el Mundial 2026: hora y dónde verlos por TV

a espera ha terminado. Este jueves 11 de junio se pone en marcha el Mundial de fútbol 2026 con una doble cartelera muy emocionante en el Grupo A. Las selecciones de México, Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia serán las encargadas de abrir el torneo en tierras mexicanas. A continuación, te contamos todo lo que necesitas saber sobre los partidos de hoy, los horarios y dónde verlos por televisión.

México vs. Sudáfrica: El debut de la selección local

El partido más esperado de la jornada tendrá lugar en el legendario Estadio Azteca de la Ciudad de México. La selección mexicana, dirigida por Javier Aguirre, debuta ante su gente con toda la presión de ser la favorita del grupo. El equipo mexicano contará con el apoyo total de su afición para buscar los primeros tres puntos frente a un peligroso conjunto de Sudáfrica. -Horario: 1:00 p.m. (2:00 p.m. en Panamá / 9:00 p.m. en España). No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE -Dónde ver en Centroamérica: Deportes TVC y Tigo Sports. -Dónde ver en España: En abierto por La 1 de TVE, RTVE Play y el canal autonómico La 2 Cat. También por Movistar Plus+ en el canal BarTV Mundial (M300).

Corea del Sur vs. Chequia: Choque de estilos en Guadalajara

El segundo encuentro del día se jugará en el Estadio Guadalajara, en el municipio de Zapopan. Corea del Sur y Chequia se enfrentan en un duelo que promete ser muy cerrado, donde una victoria podría definir el futuro de ambos en el torneo. El equipo europeo de Chequia llega a este partido con el ánimo a tope, tras sufrir y clasificar de forma dramática en la repesca, donde eliminó por penales a Irlanda y luego derrotó a Dinamarca. Por su parte, los asiáticos buscan imponer su velocidad para arrancar con el pie derecho. -Horario: 8:00 p.m. (9:00 p.m. en Panamá / 4:00 a.m. del viernes en España). -Sede: Estadio Guadalajara (Capacidad para casi 50,000 espectadores).