México con dura baja: El 11 titular que se perfila para su debut en el Mundial 2026

México quiere ganar en su debut: Así sería el 11 titular de la Selección Mexicana ante Sudáfrica, en el debut de su Copa del Mundo. El duelo inicia a la 1 de la tarde hora de Honduras de este jueves.
PORTERO: El "Tala" Rangel sería el candidato número uno para cubrir la baja del guardián Luis Malagón. No obstante, Vasco podría salir con Memo Ochoa.
LATERAL DERECHO: Israel Reyes arrancaría como el lateral derecho mexicano ante los sudafricanos en el Estadio Azteca.
DEFENSA: César Montes es uno de los defensores centrales inmovibles que tiene el combinado mexicano.
DEFENSA: Johan Vásquez, defensor del Genoa de Italia, será el otro defensor central mexicano.
LATERAL IZQUIERDO: Jesús Gallardo no ha tenido competencia en los últimos cuatro años.
VOLANTE: Erick Lira, ante la posible baja de Edson Álvarez, tomaría la posición de volante de contención.
VOLANTE: El armador sería el jugador del Real Betis, Álvaro Fidalgo. No obstante, el juvenil Gilberto Mora podría dar la sorpresa en esa posición.
VOLANTE: Brian Gutiérrez, mediocentro del Chivas, sería una de las sorpresas para enfrentar a los sudafricanos.
VOLANTE: Roberto Alvarado atacaría por el costado derecho. El atacante es uno de los más peligrosos que tiene la Selección Mexicana.
ATACANTE: El naturalizado Julián Quiñones sería otra de las grandes sorpresas en el eje de ataque mexicano.
ATACANTE: Raúl Jiménez será el nueve mexicano en el debut azteca en el mítico Estadio Azteca.
DUDA: El volante Edson Álvarez es la gran duda para el debut de México. El mediocentro arrastra molestias y no sería de la partida.
OPCIONES: Gilberto Mora, jugador del Tijuana, es una de las grandes apuestas que tiene México para su Copa del Mundo.
OPCIONES: Memo Ochoa quiere hacer historia en el arco mexicano para la Copa del Mundo United.