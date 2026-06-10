México vs Sudáfrica: La IA revela quién ganará el juego inaugural del Mundial

La inteligencia artificial ha pronosticado que México ganará el partido de inauguración del Mundial 2026, que se disputará este jueves 11 de junio entre Sudáfrica y el Tri en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Según los algoritmos, las probabilidades de triunfo para México son de 66%, mientras que Sudáfrica tiene solo 12% de opciones y el empate 22%.

El pronóstico más probable señala un marcador de los aztecas 2-0 contra los sudafricanos, con jugadores como Raúl Jiménez, Brian Gutiérrez, Julián Quiñones y Johan Vásquez como los principales candidatos a anotar. La IA evaluó calidad de jugadores, nivel de plantilla, planteamiento táctico y el factor de localía, que otorga a México 46% de preferencia para sacar el triunfo.

La hora exacta del comienzo es 1:00 PM tiempo del centro de México, lo que equivale a 1:00 PM en Honduras, que será transmitido por Tigo Sports.