México vs Sudáfrica: La IA revela quién ganará el juego inaugural del Mundial

La inteligencia artificial ha pronosticado que México ganará el partido de inauguración del Mundial 2026, que se disputará este jueves 11 de junio entre Sudáfrica y el Tri en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Según los algoritmos, las probabilidades de triunfo para México son de 66%, mientras que Sudáfrica tiene solo 12% de opciones y el empate 22%.
El pronóstico más probable señala un marcador de los aztecas 2-0 contra los sudafricanos, con jugadores como Raúl Jiménez, Brian Gutiérrez, Julián Quiñones y Johan Vásquez como los principales candidatos a anotar. La IA evaluó calidad de jugadores, nivel de plantilla, planteamiento táctico y el factor de localía, que otorga a México 46% de preferencia para sacar el triunfo.
La hora exacta del comienzo es 1:00 PM tiempo del centro de México, lo que equivale a 1:00 PM en Honduras, que será transmitido por Tigo Sports.
Los africanos y los aztecas comparten el Grupo A del Mundial 2026, junto con Corea del Sur y la República Checa (ganador del Playoff 4 UEFA). Este duelo repite el enfrentamiento del Mundial 2010, siendo la segunda vez que ambos equipos se miden en un partido de inauguración.
México debuta bajo el mando de Javier Aguirre, quien ya tuvo un enfrentamiento previo contra Sudáfrica en su trayectoria como director técnico. El Tri quedó como cabeza de serie del Grupo A, con la expectativa de aprovechar el factor localía en un torneo inédito de 48 selecciones organizado por Canadá, Estados Unidos y el país azteca.
FICHA DEL PARTIDO
Partido: Sudáfrica vs México
Fecha: Jueves 11 de junio de 2026
Estadio: Estadio Azteca (Ciudad de México)
Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil)
Altitud: 2,240 metros sobre el nivel del mar
Transmisión: Tigo Sports