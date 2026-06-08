México vs Sudáfrica: FIFA anuncia árbitros para juego inaugural del Mundial 2026

Cada vez falta menos para el debut de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 este jueves de junio contra Sudáfrica. El primer partido de una Copa del Mundo siempre se vive con mucha emoción y nerviosismo en general, por eso el árbitro principal toma una relevancia mayor en el juego.
A tres días del inicio de la Copa del Mundo, la FIFA confirmó oficialmente que el brasileño Wilton Sampaio será el árbitro principal del primer juego del equipo de Javier "Vasco" Aguirre.
Wilton Sampaio es un árbitro de 44 años con mucha experiencia tanto a nivel nacional como también en lo continental y Mundial. Esta será la segunda edición de la Copa del Mundo en la que dirigirá el brasileño ya que participó de cuatro partidos en Qatar 2022.
PLANTILLA SELECCIÓN MEXICANA MUNDIAL 2026
Wilton Sampaio es reconocido por tener una personalidad fuerte y ser un poco ‘localista’, una jerga que se utiliza habitualmente en el mundo del futbol y que, en este caso, podría beneficiar a México de cara al debut en la Copa del Mundo frente a Sudáfrica.
El brasileño ha dirigido más de 600 partidos a lo largo de su carrera, por eso es que la Comisión de Árbitros de FIFA eligió a un principal con experiencia para el primer partido del Mundial 2026.
PLANTILLA SUDÁFRICA MUNDIAL 2026
Esta no será la primera vez que Wilton Sampaio arbitre un partido de México debido a que el brasileño fue el principal en un juego del Tri en la Copa América 2016, más precisamente en la victoria de la selección nacional por 2-0 frente a Jamaica en la Fase de Grupos.
La terna arbitral completa de México ante Sudáfrica
Árbitro principal: Wilton Sampaio (Brasil)
Asistente 1: Bruno Pires (Brasil)
Asistente 2: Bruno Boschilia (Brasil)
Cuarto árbitro: Juan Gabriel Benítez (Paraguay)
Quinto árbitro: Eduardo Cardozo (Paraguay)
VAR: Nicolás Gallo (Colombia)
AVAR: Juan Lara (Chile)
SVAR: Jerome Brisard (Francia)