México vs Sudáfrica: FIFA anuncia árbitros para juego inaugural del Mundial 2026

Cada vez falta menos para el debut de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 este jueves de junio contra Sudáfrica. El primer partido de una Copa del Mundo siempre se vive con mucha emoción y nerviosismo en general, por eso el árbitro principal toma una relevancia mayor en el juego. A tres días del inicio de la Copa del Mundo, la FIFA confirmó oficialmente que el brasileño Wilton Sampaio será el árbitro principal del primer juego del equipo de Javier "Vasco" Aguirre.

Wilton Sampaio es un árbitro de 44 años con mucha experiencia tanto a nivel nacional como también en lo continental y Mundial. Esta será la segunda edición de la Copa del Mundo en la que dirigirá el brasileño ya que participó de cuatro partidos en Qatar 2022.

PLANTILLA SELECCIÓN MEXICANA MUNDIAL 2026

Wilton Sampaio es reconocido por tener una personalidad fuerte y ser un poco ‘localista’, una jerga que se utiliza habitualmente en el mundo del futbol y que, en este caso, podría beneficiar a México de cara al debut en la Copa del Mundo frente a Sudáfrica. El brasileño ha dirigido más de 600 partidos a lo largo de su carrera, por eso es que la Comisión de Árbitros de FIFA eligió a un principal con experiencia para el primer partido del Mundial 2026. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

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