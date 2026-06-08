Duro revés a Koeman: Países Bajos pierde a una de sus figuras a tres días del Mundial

A tan solo seis días de su estreno mundialista frente a Japón, la selección de Países Bajos recibió una noticia que sacude los planes de Ronald Koeman. Uno de los defensores llamados a ser titular en la zaga neerlandesa quedó oficialmente descartado para la Copa del Mundo debido a una lesión que no logró superar a tiempo. La Federación Neerlandesa confirmó la baja mediante un comunicado en el que explicó que el futbolista, de 24 años, no alcanzó una recuperación adecuada de sus molestias en la ingle, por lo que el cuerpo médico consideró irresponsable autorizar su participación en el torneo.

"El defensor no se ha recuperado lo suficiente de una lesión en la ingle para participar en la Copa Mundial de manera médicamente responsable. En consulta con el personal médico, se ha decidido que abandone la concentración de la selección nacional tras el partido contra Uzbekistán", señaló la federación. La noticia representa un duro golpe para la 'Naranja Mecánica', ya que el jugador venía siendo considerado una pieza fija en el costado derecho de la defensa. Su experiencia internacional y capacidad para desempeñarse en varias posiciones lo convertían en una de las apuestas más seguras de Koeman para afrontar la competición.

El zaguero había realizado un importante esfuerzo para regresar a la actividad en la reciente final de la Liga de Campeones entre Arsenal y PSG. Después de permanecer más de dos meses fuera de las canchas por lesión, reapareció en un partido de máxima exigencia y terminó disputando incluso la prórroga. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Sin embargo, aquel regreso acelerado terminó pasándole factura. Las molestias físicas persistieron y finalmente le impedirán cumplir el sueño de disputar la Copa del Mundo con su selección.