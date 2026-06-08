Messi y Cristiano buscan superar tres: los diez récords a batir en el Mundial 2026

2 - Las 17 victorias de Klose, con Messi al acecho. El alemán Miroslav Klose ha sumado 17 victorias a lo largo de sus 24 partidos en la Copa del Mundo, desde Japón y Corea 2002 a Brasil 2014. Sólo aventaja en un triunfo a Messi, que lo superará en cuanto gane alguno de los duelos en la fase de grupos a Argelia, Austria y Jordania.