Historia: El más veterano del Mundial 2026, debut en 2002 y amigo de hondureño

Será el segundo jugador de mayor edad en los 96 años de historia de los mundiales si disputa al menos un segundo de forma oficial.
El Mundial 2026 tiene una de las historias más llamativas, se trata del futbolista más veterano y disputará su primera justa.
Juega para Escocia, país que no estaba presente en los mundiales desde Francia 1998.
Se trata del arquero escocés Craig Gordon que a sus 43 años estará en el Mundial 2026.
Craig Gordon nació en la ciudad de Edimburgo, Escocia, el 31 de diciembre de 1982.
Debutó en el 2002 como profesional jugando para el Heart of Midlothian FC.
Y en 2004 recibió la primera convocatoria oficial para la selección de Escocia dándose su debut oficial.
En agosto de 2007, Craig Gordon fue traspasado al Sunderland de la Premier Leagu a cambio de 12,1 millones de euros fue en ese momento el fichaje más caro de un portero en la élite de Inglaterra.
Con los Black Cats no jugó por dos temporadas entre lesiones y marginaciones, con 31 años el Celtic lo fichó a mediados del 2014.
Se convirtió en compañero y en gran amigo del hondureño Emilio Izaguirre en el Celtic. Coincidieron del 2014 al 2019, solo interrumpido en la campaña 2017-2018 cuando Milo se fue a Arabia Saudita a jugar con Al-Fayha FC.
El seleccionador escocés Steve Clarke compartió la lista de 26 jugadores que representarán al país en un Mundial después de 28 años, donde sorprendió la presencia del arquero de 43 años.
Viene de jugar en el Hearts donde fueron subcampeones de Escocia y llegó a 24 años de carrera.
Actualmente se quedó sin contrato tras la campaña con el Hearts y se desconoce si continuará o se retirará luego de la Copa del Mundo United 2026.
Si juega en el Mundial 2026, se convertirá en el segundo futbolista más longevo en la historia de los Mundiales, el récord lo tiene el egipcio Essam El Hadary, quien en Rusia 2018 jugó con 45 años.
"El sueño que he tenido desde que tengo memoria. Lo hicimos de la manera difícil, pero estamos aquí, la Copa del Mundo. Lo que eso significa, para mí, mi familia, el equipo, la nación...", dijo al clasificar al Mundial 2026.
Peleará la titularidad con los otros dos arqueros: Angus Gunn (Nottingham Forest) y Liam Kelly (Rangers). Gordon cuenta con más de 80 juegos con Escocia.