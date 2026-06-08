Raúl Jiménez recibe malas noticias en plena concentración con Selección Mexicana

El experimentado atacante de 35 años fue incluido por el Fulham en la lista oficial de futbolistas que no continuarán en la institución para la próxima temporada, poniendo fin a una etapa de tres años en la Premier League.

El delantero mexicano Raúl Jiménez recibió una noticia inesperada en plena concentración con la Selección Mexicana rumbo a la Copa del Mundo 2026.

La decisión del conjunto londinense se hizo pública este lunes mediante un comunicado en el que confirmó la salida de 14 jugadores tras concluir la campaña 2025-2026.

Jiménez figura entre los futbolistas que abandonan Craven Cottage después de disputar 115 partidos y marcar 31 goles con la camiseta de los “Cottagers”, números que le permitieron recuperar protagonismo en el fútbol inglés tras superar una complicada etapa en su carrera.

La noticia sorprendió al atacante mientras se encuentra concentrado con el combinado mexicano, donde es una de las piezas de mayor experiencia de cara al Mundial 2026 que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

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Su salida del Fulham abre ahora la incógnita sobre su próximo destino, aunque anteriormente el propio jugador había manifestado su deseo de continuar compitiendo en Europa y mantenerse al máximo nivel competitivo.

Jiménez llegó al Fulham en julio de 2023 procedente del Wolverhampton y firmó inicialmente un contrato por dos temporadas, con una cláusula de extensión que posteriormente fue activada por el club.

Durante su estancia en Londres volvió a encontrar regularidad y también recuperó protagonismo con la Selección Mexicana, consolidándose como uno de los referentes ofensivos del equipo dirigido por Javier "Vasco" Aguirre.

Con el mercado de fichajes a punto de entrar en ebullición, el futuro del histórico goleador mexicano será uno de los temas a seguir en las próximas semanas, mientras se prepara para disputar la que podría ser la última Copa del Mundo de su carrera.