Bielsa lo pierde: la razón por la que estrella se marcha de la concentración de Uruguay

El central uruguayo Ronald Araujo recibirá un tratamiento médico en Barcelona para resolver una molestia muscular que estará a cargo de profesionales con los que trabajó anteriormente, anunció este domingo la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) en un comunicado. El jugador del Barça no participará por este motivo en las actividades grupales del lunes y abandona momentáneamente la concentración de la 'Celeste'.

"Para ayudar a resolver una molestia muscular, el futbolista recibirá un tratamiento médico a cargo de profesionales que lo han atendido con anterioridad. El cuerpo técnico y la sanidad de la AUF estuvieron de acuerdo con esta decisión", subraya el comunicado. AGENDA DE URUGUAY EN EL MUNDIAL 2026 La plantilla que dirige el argentino Marcelo Bielsa viajará la noche del martes al balneario mexicano de Cancún y de allí se desplazará a Playa del Carmen, donde fijará su concentración para la Copa del Mundo. El estreno de Uruguay será el 15 de junio contra Arabia Saudí en un partido del Grupo H en Miami. Seis días después se medirá con Cabo Verde en el mismo escenario, mientras que luego viajará a México para enfrentar el 26 de junio a España en Guadalajara. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

SE PIERDE LOS PRIMEROS JUEGOS