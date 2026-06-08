  1. Mundial 2026

Bielsa lo pierde: la razón por la que estrella se marcha de la concentración de Uruguay

La Asociación Uruguaya de Fútbol indicó que el jugador abandonó momentáneamente la concentración de la 'Celeste'

Bielsa lo pierde: la razón por la que estrella se marcha de la concentración de Uruguay

Su presencia en el Mundial con la selección charrúa no corre peligro.

 EL PAÍS URUGUAY
08 de junio de 2026 a las 09:26

El central uruguayo Ronald Araujo recibirá un tratamiento médico en Barcelona para resolver una molestia muscular que estará a cargo de profesionales con los que trabajó anteriormente, anunció este domingo la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) en un comunicado.

El jugador del Barça no participará por este motivo en las actividades grupales del lunes y abandona momentáneamente la concentración de la 'Celeste'.

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"Para ayudar a resolver una molestia muscular, el futbolista recibirá un tratamiento médico a cargo de profesionales que lo han atendido con anterioridad. El cuerpo técnico y la sanidad de la AUF estuvieron de acuerdo con esta decisión", subraya el comunicado.

AGENDA DE URUGUAY EN EL MUNDIAL 2026

La plantilla que dirige el argentino Marcelo Bielsa viajará la noche del martes al balneario mexicano de Cancún y de allí se desplazará a Playa del Carmen, donde fijará su concentración para la Copa del Mundo. El estreno de Uruguay será el 15 de junio contra Arabia Saudí en un partido del Grupo H en Miami. Seis días después se medirá con Cabo Verde en el mismo escenario, mientras que luego viajará a México para enfrentar el 26 de junio a España en Guadalajara.

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SE PIERDE LOS PRIMEROS JUEGOS

El centrocampista Giorgian de Arrascaeta, con una lesión muscular en el gemelo de su pierna, se perderá al menos el primero de los tres partidos. Más allá de esto, su situación no imposibilita la participación en el Mundial y el cuerpo técnico decidió mantenerlo dentro de la lista de convocados.

El jugador de Flamengo también se está recuperando de una fractura en la clavícula que no le permite trabajar a la par de sus compañeros hasta el 12 de junio.

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Agencia EFE
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