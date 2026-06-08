Tres fichajes, el renovado y bomba de 150 millones: el nuevo Real Madrid de Florentino

Floretino Pérez trae un nuevo Real Madrid tras ser electo de nuevo como presidente. Ya tiene tres fichajes confirmados, alista la bomba de 150 millones y también tiene firmada una primera renovación.
El Benfica se dispone a abrir una nueva etapa deportiva tras la salida de José Mourinho rumbo al Real Madrid, una operación que la prensa portuguesa presenta como inminente y que permitirá al club lisboeta activar el relevo previamente preparado con Marco Silva, uno de los entrenadores portugueses con mejor cartel internacional.
La victoria de Florentino Pérez en las elecciones presidenciales del Real Madrid celebradas este domingo ha despejado el principal obstáculo para el regreso de Mourinho al Santiago Bernabéu, según coinciden este lunes los diarios deportivos portugueses.
El técnico de Setúbal, que dirigió al conjunto blanco entre 2010 y 2013, afrontaría así una segunda etapa en Madrid trece años después de su salida. Según A Bola, el Real Madrid abonará los quince millones de euros fijados en la cláusula de rescisión incluida en el contrato del entrenador con el Benfica.
La operación pone fin a semanas de incertidumbre en Lisboa, donde el futuro del banquillo benfiquista quedó vinculado a las elecciones madridistas. El pasado fin de semana, varios medios portugueses describían la situación como un auténtico rompecabezas para la dirección encabezada por Rui Costa: Mourinho tenía prácticamente acordado su regreso a España, mientras el Benfica avanzaba paralelamente en la contratación de Marco Silva.
La solución llegó con el resultado electoral en Madrid. A Bola asegura este lunes que los anuncios oficiales de ambas operaciones son inminentes y que el Benfica ya trabaja internamente con el escenario de la llegada de Marco Silva, de 48 años, tras una década de experiencia en el extranjero.
El neerlandés Denzel Dumfries, de gran potencia física y proyección ofensiva, figura entre los fichajes que Florentino Pérez adelantó durante la campaña electoral con el fin de reforzar el lateral derecho del Real Madrid con un carrilero que combina madurez, recorrido en banda y amenaza en ataque.
Pieza clave del Inter de Milan y uno de los jugadores más destacados de su selección, Dumfries se consolidó durante los últimos años como un lateral con impacto largo, de ida y vuelta, capaz de recorrer muchos metros y de influir no solo en la salida o en la amplitud, sino también en los últimos metros.
Florentino Pérez, reelegido la pasada noche presidente del Real Madrid, anunció durante la campaña electoral su fichaje para fortalecer el lateral derecho del conjunto blanco, una posición que el club buscó apuntalar con soluciones de distinto perfil en los últimos años y que trata de blindar ahora tras la salida de Dani Carvajal.
El perfil de Dumfries ofrece al equipo que, según anunció también Florentino, dirigirá José Mourinho, una alternativa diferente a la de otros laterales más técnicos. Su verticalidad, velocidad y juego más directo le permiten sumarse a las ofensivas del equipo y dar recorrido en el exterior.
Estas aptitudes, para un Real Madrid que la pasada temporada sufrió en el costado derecho por la ausencia de Carvajal, con un Federico Valverde reconvertido ocasionalmente en lateral y un Trent Alexander-Arnold con altibajos, pueden ser fundamentales para el nuevo proyecto blanco.
Ibrahima Konaté (París, 1999) se convertirá, a la espera de la confirmación oficial, en uno de los primeros futbolistas fichados por Florentino Pérez en su nuevo mandato como presidente del Real Madrid, fortificando de esta manera el eje de la zaga, una de las posiciones que más quebraderos de cabeza le ha dado al equipo la pasada campaña.
El internacional francés, un fan del manga que luchó contra la depresión que ha sido 28 veces intenacional y que estará con su selección en el próximo Mundial, llega al Real Madrid libre tras su paso por el Liverpool, donde formó una pareja muy sólida junto al neerlandés Virgil Van Dijk para conquistar de rojo una Premier League, una FA Cup, dos Carabao Cups y una Community Shield.
Cumplió así el deseo de ganar trofeos que se propuso cuando dio el salto a un grande del fútbol inglés después de forjar su carrera en la cantera del París FC, previo paso a fichar por el Sochaux, que le dio la alternativa en la categoría de plata del fútbol galo con tan solo 17 años, diez menos de los que tiene ahora, lo que garantiza su aterrizaje en el Santiago Bernabéu en un momento optimo de madurez.
La progresión exhibida no la pasó por alto el RB Leipzig alemán, que se hizo con sus servicios sin coste meses después para que formase como central al lado de otro compatriota suyo de gran proyección como Dayot Upamecano.
Eso les permitió desarrollar una química de la que se ha beneficiado en varias ocasiones su combinado nacional, dándoles Didier Deschamps la titularidad a ambos al mismo tiempo.
No solo nuevos fichajes: Real Madrid también anunciará el nuevo contrato de Antonio Rüdiger. Acuerdo firmado hace dos semanas hasta junio de 2027, una temporada más. Aprobado por José Mourinho, informa Fabrizio Romano.
Con Florentino Pérez reelegido presidente, todas las miradas de los socios apuntan ahora al martes y a la oferta formal que tiene previsto presentar el Real Madrid para hacerse con los servicios "de uno de los mejores jugadores del mundo". Lo anunció Florentino Pérez en Horizonte, el programa de Iker Jiménez. "Vamos a presentar la mayor oferta jamás realizada por un jugador", dijo el presidente.
"No es Haaland, no es Olise, no es Doku...", afirmaba Florentino para dar respuesta a las preguntas de Iker Jiménez con intención de sacarle el nombre. Todas las apuestas se fueron por tanto a dos jugadores del PSG: Joao Neves o Vitinha. Porque Florentino también había descartado la Premier y todo el mundo sabe que en España cualquier negociación con Barça y Atlético era imposible. Así que con las necesidades que tiene el Madrid en el centro del campo, el PSG se convirtió en el objetivo.
Sin embargo, todas las informaciones apuntan ahora a que el jugador deseado por Florentino Pérez es Michael Olise, la estrella del Bayern. Francés nacido en Londres, 24 años, el extremo derecho del equipo alemán encaja mejor en el álbum de galácticos.