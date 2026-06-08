Tres fichajes, el renovado y bomba de 150 millones: el nuevo Real Madrid de Florentino

"No es Haaland, no es Olise, no es Doku...", afirmaba Florentino para dar respuesta a las preguntas de Iker Jiménez con intención de sacarle el nombre. Todas las apuestas se fueron por tanto a dos jugadores del PSG: Joao Neves o Vitinha. Porque Florentino también había descartado la Premier y todo el mundo sabe que en España cualquier negociación con Barça y Atlético era imposible. Así que con las necesidades que tiene el Madrid en el centro del campo, el PSG se convirtió en el objetivo.