Noticias Argentina HOY, 8 de junio: reemplazo de Balerdi, Messi y Julián Álvarez

La Selección Argentina ya se encuentra en Alabama para jugar su último partido amistoso antes del inicio de la Copa del Mundo. El rival será Islandia este martes (7:00 de la noche en Honduras/10:00 de la noche en ARG), y el técnico Lionel Scaloni usará este encuentro para definir los últimos detalles del equipo y evaluar físicamente a sus jugadores antes del gran debut mundialista.

Una de las decisiones más importantes que debe tomar el entrenador es quién será el reemplazante de Balerdi. Scaloni quiere esperar a que termine el partido contra Islandia para anunciarlo, ya que todo dependerá de cómo terminen físicamente los futbolistas. El técnico siente que todavía podría haber algún cambio de último momento en la lista y prefiere no apurarse.