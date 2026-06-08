"Ya preguntó": el movimiento maestro de Florentino que hace temblar al Barcelona

El mercado de pases europeo ha estallado por completo de cara a la temporada 2026/27 de LaLiga con Julián Álvarez como el gran protagonista. El delantero argentino, actual figura del Atlético de Madrid, se ha convertido en el nuevo objeto de deseo del Real Madrid, en un movimiento que promete sacudir los cimientos del fútbol español. Según informó el periodista Patrick Berger, de Sky Sport, la dirigencia merengue, encabezada por el reelecto presidente Florentino Pérez, ya habría realizado los primeros acercamientos para conocer en detalle la situación contractual del campeón del mundo, a quien consideran el perfil ideal para potenciar su ofensiva gracias a su versatilidad para rendir como centrodelantero, segunda punta o extremo.

Sin embargo, la posible llegada de la "Araña" al Santiago Bernabéu no será una negociación sencilla debido al enorme componente anímico e institucional que representa una transferencia directa entre los dos grandes equipos de la capital española. Desde el entorno del fútbol ibérico aseguran que el Atlético de Madrid solo evaluaría seriamente una venta si llega una oferta cercana a los 150 millones de euros. Una cifra de ese calibre no solo blindaría la postura colchonera, sino que convertiría la operación en una de las más importantes y lucrativas de toda la historia del club rojiblanco. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Esta irrupción del Real Madrid deja en una posición muy delicada al FC Barcelona, club que seguía el rastro del atacante desde hace tiempo como una alternativa prioritaria para reforzar su delantera. El conjunto catalán enfrenta serias limitaciones económicas que reducen considerablemente su margen de maniobra en el mercado, una desventaja que se profundiza ante la postura de la directiva del Atlético de Madrid, que se muestra completamente reacia a negociar el traspaso de su estrella con el Barcelona, lo que aleja cualquier posibilidad de acuerdo en el corto plazo y deja el camino libre para el poderío financiero de la Casa Blanca.