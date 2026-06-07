Decisión de Olise al Madrid, a la Juve en pleno Mundial y no se va del Barcelona

El presidente del Bayern Múnich aseguró que no tienen intenciones de vender a Michael Olise. Le mandó a decir al Real Madrid que ni lo intenten, porque el jugador tiene un contrato largo: “Si Florentino Pérez quiere enviarnos una oferta por Olise, lo cual no ha sucedido hasta ahora , puede ahorrarse su tiempo. Es un jugador del FC Bayern con un contrato a largo plazo. NO somos un club vendedor".