¿Cuánto gana un árbitro en el Mundial 2026? Este es el sueldo por partido

A tan solo horas de que ruede el balón, la máxima entidad del fútbol confirmó a los colegiados que pitarán los 104 partidos del torneo. Wilton Sampaio dirigirá el partido inaugural entre México y Sudáfrica. El Mundial no solo es el sueño de los futbolistas, sino también el de los árbitros. Para ellos, pitar en este torneo es el premio más grande de sus carreras. En esta ocasión, la FIFA ha seleccionado a 52 árbitros principales de todos los continentes, destacando una fuerte presencia de nuestra región, que sumará 18 silbantes entre Sudamérica y Centroamérica.

El partido de apertura, que jugarán México y Sudáfrica (recordando aquel inicio del Mundial 2010), estará bajo las órdenes del experimentado brasileño Wilton Sampaio. Los grandes nombres de Europa No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El torneo contará con los árbitros más respetados del planeta. Entre ellos destacan los ingleses Michael Oliver y Anthony Taylor, además del polaco Szymon Marciniak, quien tuvo el honor de pitar la final del pasado Mundial de Qatar. También resuenan los franceses François Letexier y Clément Turpin, elegidos como los mejores árbitros del mundo por la IFFHS en 2024 y 2025. Los de Centroamérica Centroamérica viaja con tres representantes de primer nivel listos para hacer historia: Iván Barton (El Salvador): El líder del grupo. Ya pitó tres partidos en Qatar 2022 y fue el elegido para el debut de Lionel Messi en Estados Unidos.

Héctor Said Martínez (Honduras): Un experto en finales. Ha dirigido más de diez partidos por el título en la región y estuvo en el Mundial pasado como cuarto árbitro. Juan Gabriel Calderón (Costa Rica): Especialista en calmar partidos difíciles, con gran experiencia en la Copa Oro y mundiales juveniles.

¿Cuánto ganará cada árbitro en el Mundial 2026?

Para empezar a hablar, cada árbitro central que ponga un pie en el torneo recibirá un pago mínimo de 100 mil dólares. Esta cantidad ya incluye algunos bonos por hacer un buen trabajo en la cancha. Sin embargo, los premios no se quedan ahí. A medida que los árbitros lo hagan bien y pasen de ronda a los partidos de eliminación directa (donde el que pierde regresa a casa), sus ganancias irán subiendo. El premio gordo será para el árbitro de élite que logre dirigir la gran final de la Copa del Mundo: ese afortunado juez se embolsará un total de 300 mil dólares por noventa minutos de juego.



La tecnología también dejará grandes ganancias: los encargados del VAR cobrarán 3 mil dólares por partido en la fase de grupos y hasta 5 mil dólares en los duelos de vida o muerte.

Lista completa de los 52 árbitros del Mundial 2026



A continuación, te presentamos quién es quién en el cuerpo arbitral para la Copa del Mundo, incluyendo su procedencia, datos clave y su edad actual para este año 2026:

Felix Zwayer (Alemania - 45 años): Árbitro de gran experiencia en la Bundesliga y partidos clave de la Champions League. Michael Oliver (Inglaterra - 41 años): Uno de los jueces más consolidados y respetados de la Premier League inglesa. Anthony Taylor (Inglaterra - 47 años): Veterano de mil batallas en el fútbol inglés y finales europeas. François Letexier (Francia - 37 años): Joven y talentoso, elegido el mejor árbitro del mundo en 2024. Clément Turpin (Francia - 44 años): Árbitro de élite mundial, galardonado como el mejor del planeta en 2025. Maurizio Mariani (Italia - 44 años): El principal representante del exigente y táctico fútbol italiano. Danny Makkelie (Países Bajos - 43 años): Conocido por su firmeza y gran experiencia en torneos de la UEFA. Espen Eskas (Noruega - 37 años): Uno de los árbitros jóvenes con mayor proyección en el continente europeo. Szymon Marciniak (Polonia - 45 años): Famoso a nivel mundial por haber dirigido la final de la Copa del Mundo de Qatar. Joao Pinheiro (Portugal - 38 años): El silbante más destacado de la exigente liga portuguesa actual. Istvan Kovacs (Rumanía - 41 años): Árbitro de carácter fuerte, habitual en las fases finales de la Champions League. Slavko Vincic (Eslovenia - 46 años): Un veterano con mucha autoridad que ha dirigido finales continentales de clubes. Alejandro Hernández Hernández (España - 43 años): Representante del arbitraje español, con mucha experiencia en LaLiga. Glenn Nyberg (Suecia - 37 años): Árbitro nórdico que destaca por su gran estado físico y juego fluido. Sandro Schärer (Suiza - 38 años): El colegiado número uno de Suiza, con un estilo muy dialogante.

Sudamérica (CONMEBOL)

Yael Falcón Pérez (Argentina - 37 años): Árbitro de la nueva generación argentina que viene dirigiendo los clásicos más intensos. Darío Herrera (Argentina - 41 años): Conductor de partidos de alta tensión en el fútbol argentino y la Copa Libertadores. Facundo Tello (Argentina - 44 años): Árbitro con experiencia mundialista previa, conocido por su tranquilidad en el campo. Ramón Abatti Abel (Brasil - 36 años): Una de las revelaciones del arbitraje brasileño por su gran criterio técnico. Raphael Claus (Brasil - 46 años): Árbitro con un largo recorrido internacional y de total confianza para la CONMEBOL. Wilton Sampaio (Brasil - 44 años): El elegido para pitar el partido inaugural de este Mundial gracias a su enorme experiencia. Cristian Garay (Chile - 36 años): Juez chileno que se ha ganado un puesto gracias a sus buenas actuaciones internacionales. Andrés Rojas (Colombia - 42 años): Un árbitro con mucha personalidad para manejar partidos complicados en Sudamérica. Juan Gabriel Benítez (Paraguay - 43 años): El silbante más regular y seguro del fútbol paraguayo en los últimos años. Kevin Ortega (Perú - 34 años): Uno de los árbitros más jóvenes del torneo, con gran proyección internacional. Gustavo Tejera (Uruguay - 38 años): Fiel al estilo uruguayo, un juez seguro que impone respeto en la cancha. Jesús Valenzuela (Venezuela - 42 años): Elegido en varias ocasiones como uno de los mejores árbitros de Sudamérica.

Centroamérica, Norteamérica y el Caribe (CONCACAF)

Juan Gabriel Calderón (Costa Rica - 38 años): Destacado por su control del juego en los torneos más importantes de la región. Iván Barton (El Salvador - 35 años): Considerado el mejor árbitro de Centroamérica, con experiencia en Qatar 2022. Héctor Said Martínez (Honduras - 34 años): Juez de gran nivel, famoso por pitar las finales más importantes de la Concacaf. Oshane Nation (Jamaica - 35 años): El máximo representante del arbitraje caribeño en la actualidad. César Ramos (México - 42 años): Experimentado árbitro mexicano que ya sabe lo que es pitar en Copas del Mundo. Katia Itzel García (México - 33 años): Histórica árbitra mexicana que rompe barreras gracias a su excelente nivel técnico. Drew Fischer (Canadá - 45 años): Especialista en el manejo del partido y experto también en el uso del VAR. Ismail Elfath (Estados Unidos - 44 años): Árbitro nacido en Marruecos que representa a EE.UU., con experiencia mundialista. Tori Penso (Estados Unidos - 40 años): Destacada silbante que ha hecho historia dirigiendo en las finales más importantes del fútbol internacional.

Asia (AFC)

Abdulrahman Al Jassim (Qatar - 38 años): Uno de los mejores árbitros del fútbol árabe, con experiencia en el Mundial pasado. Khalid Al Turais (Arabia Saudí - 39 años): Principal juez de la liga de estrellas de Arabia Saudita. Yusuke Araki (Japón - 41 años): Destaca por el orden, la disciplina y el respeto que impone en la cancha. Alireza Faghani (Australia - 48 años): Uno de los árbitros más veteranos y sabios del torneo, nacido en Irán. Adham Makhadmeh (Jordania - 39 años): Árbitro con un recorrido muy sólido en la Champions League de Asia. Ma Ning (China - 46 años): Muy estricto y experimentado, una de las caras más conocidas del arbitraje asiático. Omar Al Ali (Emiratos Árabes Unidos - 38 años): Juez joven con gran criterio a la hora de usar las tarjetas. Ilgiz Tantashev (Uzbekistán - 42 años): Árbitro muy físico que se ha consolidado en las eliminatorias asiáticas.

África (CAF)

Mustapha Ghorbal (Argelia - 40 años): Considerado de los mejores del continente africano por su temple en partidos calientes. Amin Mohamed (Egipto - 41 años): Juez de la liga egipcia, acostumbrado a la altísima presión de los estadios africanos. Pierre Atcho (Gabón - 34 años): Joven promesa africana con un excelente estado atlético. Jalal Jayed (Marruecos - 38 años): Árbitro del país semifinalista del último mundial, con gran crecimiento técnico. Dahane Beida (Mauritania - 34 años): Viene de dirigir partidos clave en la Copa Africana de Naciones. Omar Abdulkadir Artan (Somalia - 33 años): El árbitro más joven del grupo africano, haciendo historia para su país. Abongile Tom (Sudáfrica - 34 años): Árbitro de gran nivel que representará al país que juega el partido inaugural.

Oceanía (OFC)