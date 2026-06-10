Lo que debes saber sobre Said Martínez, el primer árbitro hondureño en un Mundial

Said Martínez es el primer árbitro central hondureño en hacer historia en un Mundial, convirtiéndose en un orgullo nacional para el fútbol catracho. Nacido el 7 de agosto de 1991 en Tocoa, Colón, debutó en la Liga Nacional de Honduras durante el Apertura 2013-14 a solo 18 años de edad, siendo el árbitro más joven en lograrlo. Es conocido como "El Matemático" porque ganó el segundo lugar nacional en matemáticas en su región cuando era adolescente, y comenzó su carrera arbitral a los 17 años como cuarto oficial, escalando un año después a árbitro central. Su trayectoria internacional comenzó en 2017 cuando fue designado árbitro FIFA, abriendo las puertas a torneos como la Copa Mundial Sub-20 de Polonia 2019, la Copa Oro de la Concacaf y la Liga de Naciones. En la Copa Mundial de Qatar 2022, Said fungió como cuarto oficial en nueve partidos, incluyendo su séptima designación en el Mundial, algo que ningún otro hondureño había logrado antes como árbitro central. En la Liga Nacional ha dirigido 212 partidos, acumulando 285 partidos profesionales en total, con estadísticas impresionantes que incluyen 151 amarillas, 10 penaltis sancionados y 5 expulsiones en la última temporada. En el Mundial de FIFA 2026 en Estados Unidos, Martínez hace historia como el primer hondureño seleccionado como árbitro principal, liderando la delegación hondureña y dirigiendo partidos de alto perfil como el Mundial de Clubes 2025 (Palmeiras vs. Porto) y Juventus vs. Wydad AC. Ha arbitrado finales majestuosas como la Copa Oro de la Concacaf 2021 y 2023, la Final de la Liga de Naciones Concacaf 2023, las semifinales de los Juegos Olímpicos 2024, y el debut de Lionel Messi con Inter Miami en 2023.

Su trayectoria representa el ascenso del arbitraje hondureño desde Tocoa hasta la cima del fútbol global, demostrando que con dedicación y talento se puede llegar a los escenarios más importantes del mundo.

LO QUE DEBES SABER DE SAID

1. Debut histórico en la Liga Nacional a los 18 años



Said Martínez debutó en la Liga Nacional de Honduras durante el Torneo Apertura 2013-14, convirtiéndose en el árbitro más joven en hacerlo a solo 18 años de edad. Este récord lo colocó desde el inicio como una dirtancia promesa del arbitraje hondureño. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE 2. Datos curiosos que no se sabían



Nacido el 7 de agosto de 1991 en Tocoa, Colón, Martínez creció queriendo ser árbitro como su padre. Además, es conocido como "El Matemático" porque ganó el segundo lugar nacional en matemáticas a nivel de Colón cuando era adolescente. Comenzó su carrera arbitral a los 17 años como cuarto oficial y un año después ya era árbitro central. 3. Internacional desde 2017



Martínez fue designado como árbitro internacional de la FIFA en 2017, abriendo las puertas a torneos como la Copa Mundial Sub-20 de Polonia 2019, la Copa Oro de la Concacaf y la Liga de Naciones. 4. Qatar 2022: cuarto árbitro con rol histórico



En la Copa Mundial de Qatar 2022, Saíd fungió como cuarto oficial en nueve partidos, incluyendo su seventh designación en el Mundial. Ningún otro hondureño había llegado antes a esta ronda como árbitro central, lo que lo colocó en la historia deportiva nacional. 5. Partidos importantes que ha dirigido



Ha arbitrado finales majestuosas como la Copa Oro 2021 (México vs. Estados Unidos) y 2023 (Panamá vs. México), la Final de la Liga de Naciones Concacaf 2023, las semifinales de la Liga de Naciones 2025, y partidos de la Leagues Cup incluido el debut de Lionel Messi con Inter Miami en 2023. También dirigió la semifinales de los Juegos Olímpicos 2024 entre Francia y Egipto.