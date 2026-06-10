USA lo rechazó y Canadá le da la mejor noticia para el Mundial: "Sería bienvenido"

La alcaldesa de Toronto, Olivia Chow , afirmó el martes que Omar Artan sería bienvenido para arbitrar partidos en la ciudad canadiense, una de las sedes del Mundial 2026 , después de que las autoridades estadounidenses le negaran la entrada por motivos relacionados con el proceso de verificación migratoria.

Canadá se ofreció a recibir al árbitro somalí Omar Artan para que oficie partidos del Mundial 2026 en el país, después de ser excluido de la competición por la decisión de Estados Unidos de rechazar su entrada para participar en el torneo.

"Negarle la entrada a Omar Artan, que se ha ganado su lugar en el escenario mundial con trabajo duro y perseverancia, no es correcto", señaló Chow en un comunicado.

La alcaldesa añadió que Toronto "cree en la equidad, la inclusión y en dar al talento la oportunidad de brillar" y anunció que escribirá a la FIFA para comunicar que el colegiado es bienvenido en la ciudad.

La reacción de Chow se produjo después de que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, en inglés) informara de que un ciudadano somalí designado para arbitrar en el Mundial fue sometido a una inspección adicional y posteriormente declarado inadmisible por motivos surgidos durante "el proceso de verificación”.

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Aunque las autoridades estadounidenses no identificaron públicamente al afectado, Artan es el único árbitro somalí seleccionado para el Mundial y estaba llamado a convertirse en el primero de su país en dirigir encuentros de la máxima competición futbolística.

También el primer ministro de la provincia de Columbia Británica, David Eby, expresó su apoyo al colegiado y propuso que arbitrara partidos en Vancouver, la otra ciudad canadiense anfitriona del torneo.