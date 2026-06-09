Árbitro de Somalia que USA negó entrada al Mundial 2026: "Tenía todo correcto"

El árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, devuelto el sábado a su llegada a Estados Unidos, declaró este martes al New York Times que desconocía los motivos por los que se le había prohibido la entrada y lamentó que "el mayor sueño de (su) vida" se hizo añicos previo al Mundial 2026. Omar Artan, de 34 años, que fue designado árbitro del año por la Confederación Africana de Fútbol en 2025, debía ser el primer somalí en dirigir durante un Mundial.

"Estoy muy, muy decepcionado", dijo en una entrevista telefónica concedida desde Estambul, la ciudad a la que fue enviado de vuelta tras negársele la entrada en territorio estadounidense. "Solo soy un árbitro que intentaba vivir su sueño, el mayor sueño de mi vida, participar en el Mundial". Omar Artan dijo que fue interrogado durante once horas antes de que lo llevaran a una celda de detención, donde fue retenido varias horas antes de ser embarcado en un vuelo de regreso a Estambul, sin que los agentes le informaran de los motivos por los que se le prohibía la entrada a Estados Unidos. "Tenía la documentación correcta, lo tenía todo, tenía el visado adecuado", afirmó al New York Times, añadiendo que mostró a los agentes de inmigración documentos de la FIFA, así como fotos de su carrera. "Creo que tienen un problema con mi país", indicó, precisando que el miércoles regresaría a Mogadiscio. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE