Argentina vs Islandia EN VIVO ¿Juega Messi? Hora, sede y qué canal lo transmitirá por TV

El partido se disputará a partir de las 7 de la noche, hora de Honduras en el estadio Jordan-Hare de la ciudad de Auburn (Alabama, Estados Unidos).

La selección Argentina tendrá hoy su última prueba previa al debut en el Mundial 2026 cuando se enfrente a Islandia con la atención puesta en recuperar a sus lesionados y no sufrir nuevas bajas, una preocupación creciente en el equipo del entrenador Lionel Scaloni.

En el historial entre ambos equipos apenas figura un partido oficial, disputado durante el Mundial 2018 en Rusia en la primera fecha del grupo D, en el que los nórdicos sorprendieron con un empate (1-1) al equipo de Lionel Messi, quien malogró un penalti.

De cara al duelo de este martes, la Albiceleste espera poder recuperar a algunos de los jugadores que llegaron con molestias, como es el caso del atacante del Como, Nico Paz.

En paralelo, Argentina anunció el sábado que el defensor del Olympique de Marsella Leonardo Balerdi no integrará la nómina mundialista debido a un desgarro, aunque Scaloni no ha anunciado hasta el momento a su sustituto.

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El mismo Messi es uno de los que arribó a la ciudad de Kansas, base de la selección sudamericana para el Mundial, arrastrando una sobrecarga muscular. El astro del Inter Miami no participó en el triunfo por 2-0 del sábado en un amistoso ante Honduras.

Lionel Scaloni, DT de Argentina, confirmó que Lionel Messi tendrá minutos frente a Islandia, en el último amistoso de la Albiceleste antes de su debut mundialista ante Argelia.

Según explicó Scaloni en conferencia de prensa, la decisión ahora pasa por determinar cuánto tiempo permanecerá en el campo para evitar cualquier riesgo innecesario.

Otros jugadores como Emiliano Martínez, Leonardo Paredes, Nahuel Molina y Gonzalo Montiel se recuperan de sus lesiones y el cuerpo técnico aguarda su evolución con la mira puesta en el debut en el Mundial ante Argelia el próximo 16 de junio.

Ante las lesiones de Molina y Montiel, el seleccionador argentino recurrió para el duelo ante Honduras a Agustín Giay y Nicolás Capaldo, dos jugadores que no integran la nómina mundialista pero que acompañan al plantel en Estados Unidos.

Islandia llega al choque con Argentina sin triunfos en sus últimos cinco partidos, incluyendo una derrota ante Ucrania en la última jornada de la fase clasificatoria para el Mundial 2026 que selló su ausencia en la competición.

En el equipo del entrenador Arnar Gunnlaugsson figuran algunos integrantes del que logró el empate ante Argentina en 2018: Sverrir Ingason (Panathinaikos, de Grecia), Hörður Magnússon (Levadiakos, de Grecia), Jóhann Guðmundsson (Burnley, de Inglaterra), Aron Gunnarsson (Al-Gharafa, de Catar) y Albert Guðmundsson (Fiorentina, de Italia).



A qué hora juega Argentina vs Islandia por partido amistoso?

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 10:00 pm.

Chile / Bolivia / Venezuela: 9:00 pm.

Colombia / Perú / Ecuador: 8:00 pm.

México y Centroamérica: 7:00 pm.

Panamá: 8:00 pm

Estados Unidos (ET): 9:00 pm.

España: 3:00 am.



¿Quién trasmitirá el juego Argentina vs Islandia?​​​

TV: TyC Sports, Telefe, DirecTV, DSports y ESPN Deportes (Solo USA).

Streaming: fuboTV, mitelefe y DGO.