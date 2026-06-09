Panamá en vilo: Carrasquilla enciende las alarmas previo al debut en el Mundial

La Selección de Panamá continúa enfocada en su preparación para la Copa del Mundo y este lunes cumplió una nueva jornada de trabajo en New Tecumseth, Ontario. El equipo dirigido por Thomas Christiansen sigue ajustando aspectos tácticos y físicos de cara a su estreno mundialista del próximo 17 de junio frente a Ghana, en uno de los compromisos más esperados por la afición canalera.
No obstante, mientras el grupo mantiene la ilusión de competir en la máxima cita del fútbol, hay una situación que sigue generando incertidumbre dentro de la concentración. Se trata de la condición física de Adalberto Carrasquilla, una de las piezas más importantes del combinado panameño y cuya recuperación continúa siendo monitoreada de cerca.
El mediocampista todavía no trabaja al mismo ritmo que el resto de sus compañeros y permanece realizando sesiones diferenciadas. A pocos días del debut, incluso dentro del plantel existe desconocimiento sobre cuándo podrá reincorporarse completamente a los entrenamientos colectivos, algo que mantiene en alerta al cuerpo técnico.
La inquietud fue reconocida públicamente por Édgar Bárcenas, uno de los referentes de la selección. "Por supuesto que me encantaría que Coco estuviera con nosotros al 100%, pero no sabemos todavía su estado actual de salud. Estamos esperándolo con los brazos abiertos", manifestó el futbolista del Mazatlán, dejando claro el deseo del grupo de volver a contar con su compañero.
Mientras el volante continúa con trabajos específicos en el gimnasio bajo la supervisión del departamento médico, Christiansen analiza variantes para cubrir una eventual ausencia. Futbolistas como Carlos Harvey, Jorge Gutiérrez, Aníbal Godoy y el propio Bárcenas aparecen como opciones para asumir mayores responsabilidades en esa zona del campo. "Ahora nos toca a Griffith, Harvey y a mí suplirlo en esa zona y creo que lo estamos haciendo bien", comentó el atacante.
A pesar de la confianza que existe en la profundidad del plantel, en Panamá saben que reemplazar a un futbolista de las características de Carrasquilla no es una misión sencilla, especialmente en un Mundial. Con varios entrenamientos aún por delante antes del choque ante Ghana, la gran incógnita en la concentración no gira alrededor de sus rivales de grupo, sino sobre cuándo volverá a entrenar con normalidad el hombre que mueve los hilos de la selección canalera.