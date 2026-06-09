Panamá en vilo: Carrasquilla enciende las alarmas previo al debut en el Mundial

La Selección de Panamá continúa enfocada en su preparación para la Copa del Mundo y este lunes cumplió una nueva jornada de trabajo en New Tecumseth, Ontario. El equipo dirigido por Thomas Christiansen sigue ajustando aspectos tácticos y físicos de cara a su estreno mundialista del próximo 17 de junio frente a Ghana, en uno de los compromisos más esperados por la afición canalera. No obstante, mientras el grupo mantiene la ilusión de competir en la máxima cita del fútbol, hay una situación que sigue generando incertidumbre dentro de la concentración. Se trata de la condición física de Adalberto Carrasquilla, una de las piezas más importantes del combinado panameño y cuya recuperación continúa siendo monitoreada de cerca.

El mediocampista todavía no trabaja al mismo ritmo que el resto de sus compañeros y permanece realizando sesiones diferenciadas. A pocos días del debut, incluso dentro del plantel existe desconocimiento sobre cuándo podrá reincorporarse completamente a los entrenamientos colectivos, algo que mantiene en alerta al cuerpo técnico. La inquietud fue reconocida públicamente por Édgar Bárcenas, uno de los referentes de la selección. "Por supuesto que me encantaría que Coco estuviera con nosotros al 100%, pero no sabemos todavía su estado actual de salud. Estamos esperándolo con los brazos abiertos", manifestó el futbolista del Mazatlán, dejando claro el deseo del grupo de volver a contar con su compañero.