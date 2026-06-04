Panamá vuela para su último amistoso y así es su refugio durante el Mundial

Una de las curiosidades del combinado panameño es que es el único que tiene establecido su campamento base en Canadá, una de las tres sedes de la Copa del Mundo. Mientras el resto de equipos se concentran en México y USA, el plantel rojo lo hará en el Nottawasaga Training Site, ubicado en el Nottawasaga Inn Resort and Conference Centre de la localidad de New Tecumseth, en Ontario.