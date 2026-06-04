Panamá vuela para su último amistoso y así es su refugio durante el Mundial

La selección de Panamá afronta su último partido de preparación de cara al Mundial 2026 y te presentamos dónde y cómo es su campamento base durante la competencia.
Panamá es la única selección centroamericana que disputará el Mundial 2026 que arranca el próximo 11 de junio. Los canaleros comparten el grupo L con Ghana, Croacia e Inglaterra y harán su debut el día 17 ante los africanos.
Una de las curiosidades del combinado panameño es que es el único que tiene establecido su campamento base en Canadá, una de las tres sedes de la Copa del Mundo. Mientras el resto de equipos se concentran en México y USA, el plantel rojo lo hará en el Nottawasaga Training Site, ubicado en el Nottawasaga Inn Resort and Conference Centre de la localidad de New Tecumseth, en Ontario.
Los dirigidos por el hispano-danés Thomas Christiansen permanecerán en este complejo canadiense durante aproximadamente tres semanas mientras disputan la fase de grupos de la justa mundialista.
La Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) eligió este campus de primer nivel por sus ventajas logísticas y de recuperación para los jugadores. Se ecuentra en New Tecumseth (Ontario), a unos 80 minutos de Toronto, donde disputarán sus primeros partidos.
Las instalaciones cuentan con una infraestructura de nivel profesional. Posee dos canchas de césped natural y está hecho con una mezcla de hierba Kentucky bluegrass; fue remodelado por completo a finales de 2025 con drenaje subterráneo avanzado y sistemas de riego específico.
Los campos, apobados por la FIFA, se ubican a pocos pasos del hotel. Esto evita traslados en autobús y maximiza el tiempo de descanso de la plantilla canalera.
Cuenta con un gimnasio avanzado de 278 metros cuadrados (3,000 pies cuadrados) totalmente equipado con estaciones de fuerza y cardiovasculares de última generación. Acá los futbolistas podrán realizar la sesión de recuperación tras un partido.
El complejo también presume una piscina interior climatizada de 25 metros ideal para sesiones de hidroterapia, además de jacuzzis para relajar la musculatura y una piscina exterior.
Además, el Nottawasaga Training Site tiene salones privados acondicionados exclusivamente para fisioterapia, terapia de masajes, almacenamiento de utilería y salas de video para el análisis de rivales.
Cuenta con 269 habitaciones que albergarán a toda la delegación panameña en un ambiente aislado de la prensa y el público.
Dispone de tres restaurantes internos donde el cuerpo médico y los chefs de la selección podrán controlar la dieta y los menús diarios.
Campos de golf de 36 hoyos y canchas de squash-ráquetbol. El complejo tiene un historial deportivo importante; ya sirvió como búnker de entrenamiento para la selección de Alemania durante el Mundial de 1994.
Es uno de los pocos sitios que integra hotel y canchas de entrenamiento en el mismo complejo, evitando largos desplazamientos. Canchas de césped natural, gimnasios de tecnología avanzada y áreas de recuperación.
El campus fue elegido por la Federación panameña y la FIFA para concentrar al equipo nacional debido a su cercanía estratégica con Toronto, sede de sus dos primeros duelos ante Ghana y Croacia. Deberán viajar a USA para el partido contra los ingleses en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
El cuadro panameño completó este jueves su último entrenamiento antes de viajar a Estados Unidos, para disputar el último amistoso frente a Bosnia el sábado en el Energizer Park de Missouri. Se espera que la delegación desembarque en Canadá el 10 de junio.