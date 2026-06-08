  1. Mundial 2026

España vs Perú EN VIVO: La roja derrota a los peruanos en el Cuauhtémoc

EN DIRECTO | España y Perú juegan en Puebla un amistoso internacional

España vs Perú EN VIVO: La roja derrota a los peruanos en el Cuauhtémoc
VS
08 de junio de 2026 a las 19:39

Las selecciones de España y Perú se miden esta noche en el estadio Cuauhtémoc de la ciudad de Puebla en el último examen de los españoles previo a la Copa del Mundo donde los peruanos no clasificaron. Ganan los españoles 1-0.

Los españoles debutan en la Copa del Mundo el lunes 15 de junio contra Cabo Verde para jugar el domingo 21 frente a Arabia Saudita y cerrar su ronda de grupos midiéndose a Uruguay el viernes 26.

Acciones del juego

El primero del partido llegó por medio de Oyarzábal al minuto 2' cuando recibió un balón en la frontal del área y ante la mala marca sacó un zapatazo para vencer a Gallese.

ALINEACIONES

España: Unai Simón; Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabián, Pedri, Ferran, Alex Baena y Oyarzabal.

Perú: Gallese, Sonne, Garcés, Gruber, López, Noriega, Pretell, Yotún, Vélez, Vidales, Ugarriza.

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Redacción web
Redacción Diez
Redacción DIEZ

Equipo compuesto por periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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