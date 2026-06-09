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Julián Álvarez responde al Real Madrid por su fichaje y en Barcelona ya lo saben

Sky Sports y Diario Marca da la bomba de que el delantero argentino Julián Álvarez podría ser jugador del Real Madrid.

09 de junio de 2026 a las 06:10
Julián Álvarez responde al Real Madrid por su fichaje y en Barcelona ya lo saben
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Surge bombazo con Julián Álvarez y una posible vinculación al Real Madrid de cara a la próxima temporada.
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Mientras el FC Barcelona lo sigue desde hace tiempo como una alternativa para reforzar su delantera, Julián Álvarez volvió a convertirse en protagonista del mercado de pases europeo de cara a la próxima temporada de LaLiga 2026/27.
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El delantero argentino Julián Álvarez se ha transformado en uno de los grandes focos de atención dentro del próximo mercado de pases del fútbol europeo con miras a la temporada 2026-27.
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Su notable desempeño en España ha despertado el interés de los clubes más importantes del continente, posicionándolo como una pieza muy codiciada para reforzar los frentes de ataque de las principales potencias mundiales.
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De acuerdo con las últimas informaciones provenientes de Europa, el atacante de la Selección Argentina ha sido vinculado fuertemente para concretar una transferencia de gran impacto hacia Real Madrid en la ventana de fichajes del verano europeo.
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Diversos reportes apuntan a que la directiva del conjunto merengue sigue muy de cerca los pasos del futbolista surgido en River, considerándolo una alternativa ideal para potenciar su plantilla.
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Julián puede ser el bombazo de Florentino Pérez que tiene listo 150 millones para fichar a un crack mundial.
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El perfil de la Araña encaja a la perfección con la política de contrataciones del club blanco, que busca futbolistas con experiencia en la élite, polivalencia en todo el frente de ataque y un instinto goleador sumamente comprobado.
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El nombre de Julián Álvarez ha sido el último en aparecer en la lista de los 150 millones que ofrecería Florentino Pérez por una de las estrellas del fútbol mundial.
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Sky Sports ha desvelado que Florentino Pérez quiere fichar a Julián, que sería el gran tapado de este mercado. Después de dejar claro que no es un jugador de la Premier ni Doku ni Olise, pocos pensaban que el elegido podría ser un jugador de LaLiga.
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La operación Julián Alvarez está caliente después de que el futbolista argentino haya dado su visto bueno para poder marcharse al Barcelona, pero la guerra con el Atlético ha convertido su traspaso en un culebrón de difícil solución: el club rojiblanco pide 150 millones y los azulgranas solo están dispuestos a ofrecer 100.
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La salida del atacante no resultará una tarea sencilla para ningún interesado, ya que la directiva colchonera ha fijado una postura económica sumamente firme respecto al futuro de su estrella.
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Aún así, la posible llegada de Álvarez al Santiago Bernabéu no sería una negociación sencilla. Además del enorme valor deportivo del futbolista, existe el componente anímico e institucional que representa una transferencia entre los dos grandes equipos de la capital española.
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Tras la noticia, el agente de Julián Álvarez se ha pronunciado acerca de ver al delantero argentino en Real Madrid.
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Su respuesta ha sido clara y directa, negando cualquier tipo de movimiento entre las partes: “¿Julián como el fichaje ‘galáctico’ del Madrid? No tenemos ninguna información al respecto y nadie se ha puesto en contacto con nosotros sobre este asunto.”
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El agente del jugador rebaja así cualquier especulación sobre el futuro inmediato del futbolista del Atlético, en un contexto en el que su nombre vuelve a ocupar un lugar destacado en la agenda del mercado europeo.
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El posible interés del Real Madrid se sumaría al del PSG y añadiría un nuevo obstáculo en el camino del Barça para intentar hacerse con los servicios de Julián Álvarez. Los azulgranas siguen muy atentos a la situación del delantero argentino, uno de sus grandes objetivos en el mercado para reforzar su delantera tras la salida de Robert Lewandowski.
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