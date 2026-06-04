¿Se pierde el Mundial? César Samudio confirma lesión tras amistoso con Panamá

Durante la primera mitad, el cancerbero comenzó a presentar molestias físicas y solicitó atención médica. La situación generó preocupación tanto en la selección canalera como en el conjunto verdolaga, debido a la cercanía del torneo internacional.

El guardameta panameño César Samudio, actual jugador del Marathón, encendió las alarmas durante el segundo encuentro amistoso de Panamá previo a la Copa Mundial de 2026. El arquero fue parte del once titular en el compromiso frente a República Dominicana disputado en el estadio Rommel Fernández, aunque no pudo completar el partido.

Tras conversar con el cuerpo técnico, Samudio pidió abandonar el terreno de juego por precaución y no regresó para disputar la segunda parte. La incertidumbre aumentó ante la posibilidad de que una lesión pudiera apartarlo de la máxima cita futbolística.

Sin embargo, las evaluaciones posteriores llevaron tranquilidad a todos los involucrados. El futbolista no sufrió ninguna lesión de gravedad y únicamente experimentó fuertes calambres en ambas piernas.

"Solo fue como un calambre en las dos pantorrillas, quizás producto de la humedad , pero ya lo venía sintiendo cuando le di un pase a Gasper. Le dije al profe que hiciera el cambio solo por precaución, pero estamos bien gracias a Dios", mencionó a Deportes RPC.

No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Panamá continuará afinando detalles para su participación en el Mundial y tiene programado un último partido de preparación el próximo 6 de junio frente a Bosnia y Herzegovina en el Energizer Park. Samudio espera estar disponible sin inconvenientes para dicho compromiso.

LEA TAMBIÉN: Neymar vuelve locos a los panameños tras la paliza de Brasil y un invitado de lujo

La presencia del arquero también representa un beneficio económico para Marathón. Gracias al programa de compensación de la FIFA, el club hondureño recibirá un ingreso mínimo de 250 mil dólares, cifra que supera los seis millones de lempiras, por la cesión del futbolista a la selección panameña durante la competición.

La FIFA otorgará alrededor de 11 mil dólares diarios por cada jugador convocado al Mundial. El cálculo se realizará desde el inicio de la concentración oficial de Panamá y concluirá 24 horas después de que la escuadra canalera finalice su participación en la justa internacional.